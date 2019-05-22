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Эксперты прогнозируют значительное подорожание гаджетов от Apple

Эксперты прогнозируют значительное увеличение стоимости мобильных устройств от компании Apple. Это связано с ответными санкциями со стороны Китая за предприятие Huawei.
Эксперты прогнозируют значительное подорожание гаджетов от Apple

Как известно, ряд американских фирм (в их числе Apple, Microsoft и Google) больше не будут сотрудничать с китайской компанией Huawei. Это связано с внесением корпорации в «черный список» Министерством торговли США. Однако эксперты уверены, что правительство Поднебесной может ввести ответные санкции относительно Соединённых штатов, что приведет к ряду негативных последствий.

Что касается Apple, то часть их производства находится в Китае. В случае наложения санкций на этот бренд, стоимость их устройств может увеличиться в три раза, поскольку себестоимость производства определенных деталей в США будет больше в несколько раз.

Однако эксперты уверены, что негативные последствия этой экономической войны могут иметь более глобальный и тяжелый характер. В итоге не исключено падение мировой экономики, а это уже влечет проблемы для большинства мировых стран.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:04

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