Эксперты прогнозируют значительное подорожание гаджетов от Apple





Как известно, ряд американских фирм (в их числе Apple, Microsoft и Google) больше не будут сотрудничать с китайской компанией Huawei. Это связано с внесением корпорации в «черный список» Министерством торговли США. Однако эксперты уверены, что правительство Поднебесной может ввести ответные санкции относительно Соединённых штатов, что приведет к ряду негативных последствий.Что касается Apple, то часть их производства находится в Китае. В случае наложения санкций на этот бренд, стоимость их устройств может увеличиться в три раза, поскольку себестоимость производства определенных деталей в США будет больше в несколько раз.Однако эксперты уверены, что негативные последствия этой экономической войны могут иметь более глобальный и тяжелый характер. В итоге не исключено падение мировой экономики, а это уже влечет проблемы для большинства мировых стран.