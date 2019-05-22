«Аномально худые» ноги модели оказались оптической иллюзией

Новые балетки Мансур Гавриеля имеют белый цвет и выполнены из кожи ягненка. Новинку примеряла одна из моделей дизайнера, после чего было сделано несколько фотографий обуви на бежевом фоне. Такой тандем привел к тому, что на снимках ноги девушки оказались «аномально худыми». Сам дизайнер не увидел в этом ничего плохого и опубликовал фото в Instagram.Подписчики Мансур Гавриеля были другого мнения и сразу начали оставлять свои негативные комментарии. Многие сравнивали эти «аномально худые» ноги с измучанными героинями фильмов ужасов, другие же просто отмечали, что подобный внешний вид моделей не прибавляет у людей желания купить новые балетки дизайнера.Ситуация стала настолько обсуждаемой, что разобраться в ней решило авторитетное британское издание The Sun. Они пообщались с самим дизайнером, моделью и опытными фотографами. Все они объяснили, что полученный снимок является результатом оптической иллюзии, случившейся благодаря бежевой ткани, заслоняющей часть второй ноги модели. Именно поэтому люди видят только левую «худую» конечность, а у правой заметна только нижняя ее часть.