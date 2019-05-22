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«Аномально худые» ноги модели оказались оптической иллюзией

Недавно известный дизайнер Мансур Гавриель опубликовал снимок своих новых балеток. Несмотря на это, больше всего внимание людей привлекли «аномально худые» ноги модели, рекламирующие новинку, но они оказались результатом оптической иллюзии.
«Аномально худые» ноги модели оказались оптической иллюзией

Новые балетки Мансур Гавриеля имеют белый цвет и выполнены из кожи ягненка. Новинку примеряла одна из моделей дизайнера, после чего было сделано несколько фотографий обуви на бежевом фоне. Такой тандем привел к тому, что на снимках ноги девушки оказались «аномально худыми». Сам дизайнер не увидел в этом ничего плохого и опубликовал фото в Instagram.

Подписчики Мансур Гавриеля были другого мнения и сразу начали оставлять свои негативные комментарии. Многие сравнивали эти «аномально худые» ноги с измучанными героинями фильмов ужасов, другие же просто отмечали, что подобный внешний вид моделей не прибавляет у людей желания купить новые балетки дизайнера.

Ситуация стала настолько обсуждаемой, что разобраться в ней решило авторитетное британское издание The Sun. Они пообщались с самим дизайнером, моделью и опытными фотографами. Все они объяснили, что полученный снимок является результатом оптической иллюзии, случившейся благодаря бежевой ткани, заслоняющей часть второй ноги модели. Именно поэтому люди видят только левую «худую» конечность, а у правой заметна только нижняя ее часть.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:50

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