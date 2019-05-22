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Ирина Пинчук высмеяла роман Валерия Блюменкранца и Ирины Пингвиновой

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Ирина Пинчук высмеяла в Сети роман Валерия Блюменкарнца и Ирины Пингвиновой. Девушка не стала много рассуждать на эту тему, а лишь пожелала паре счастья, если им действительно нравится быть вместе.
Ирина Пинчук высмеяла роман Валерия Блюменкранца и Ирины Пингвиновой

После громкого заявления, прозвучавшего на сейшельской площадке «Дома-2», о том, что на проекте образовалась новая пара в лице Валерия Блюменкранца и Ирины Пингвиновой, мало кто поверил в искренность участников. Сначала своё недоверие высказали коллеги новоиспечённых возлюбленных, затем в Сети стали появляться комментарии зрителей на этот счёт. Не прошла мимо и Ирина Пинчук, которая не стала ничего говорить прямо, а лишь высмеяла роман Валерия Блюменкарнца и Ирины Пингвиновой, пожелав новой паре счастья.
Ирина Пинчук высмеяла роман Валерия Блюменкранца и Ирины Пингвиновой

Немного иначе на происходящее отреагировала бывшая жена участника Тата Блюменкранц, отметив, что не понимает, как отец её дочери, являясь вполне взрослым мужчиной, мог связаться с такой молодой и неопытной во всех вопросах девушкой, как Ирина Пингвинова. К слову, в реальном времени возлюбленные уже разошлись, что, считают зрители, лишний раз свидетельствует о том, что их отношения были ложью.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:31

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