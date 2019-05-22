Брэд Питт и Анджелина Джоли после развода прекратили ссоры и сосредоточились на воспитании детей





Согласно имеющейся информации, бывшая голливудская пара решила прекратить свои споры и вести спокойную жизнь. Джоли и Питт решили позабыть прошлые обиды и жить дальше, уделив больше внимания воспитанию общих детей. Это, несомненно, позитивный шаг в будущее, поскольку драма во время развода негативно сказывалась на всех членах знаменитой семьи.Источник также подметил, что дети Брэда Питта и Анджелины Джоли также позитивно отреагировали на окончание бракоразводного процесса, поскольку прекратились постоянные противоречия в семье, и теперь они имеют возможность нормально проводить время со своими родителями.