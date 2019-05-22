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Брэд Питт и Анджелина Джоли после развода прекратили ссоры и сосредоточились на воспитании детей

После развода самая известная голливудская пара Брэд Питт и Анджелина Джоли решили прекратить свои ссоры и сосредоточиться на воспитании своих детей. Об этом сообщает издание Entertainment Tonight, ссылаясь на источник в кругу бывшей пары.
Брэд Питт и Анджелина Джоли после развода прекратили ссоры и сосредоточились на воспитании детей

Согласно имеющейся информации, бывшая голливудская пара решила прекратить свои споры и вести спокойную жизнь. Джоли и Питт решили позабыть прошлые обиды и жить дальше, уделив больше внимания воспитанию общих детей. Это, несомненно, позитивный шаг в будущее, поскольку драма во время развода негативно сказывалась на всех членах знаменитой семьи.

Источник также подметил, что дети Брэда Питта и Анджелины Джоли также позитивно отреагировали на окончание бракоразводного процесса, поскольку прекратились постоянные противоречия в семье, и теперь они имеют возможность нормально проводить время со своими родителями.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:30

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