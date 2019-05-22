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В лаборатории “Сколково” произошел разлив брома

В одной из лабораторий “Сколкова” отмечена утечка брома, вследствие чего пострадал человек. На данный момент возможный разлив опасного вещества проверяется сотрудниками МЧС.
В лаборатории “Сколково” произошел разлив брома

Как стало известно СМИ, в одном из лабораторных помещений “Сколково” в Москве произошел разлив брома. В результате инцидента пострадал как минимум один лаборант, который переливал опасную жидкость. Как уточняют источники, госпитализация мужчине после осмотра специалистами не потребовалась.

Согласно сведения Telegram-канала “112”, пострадавших было двое, а именно 37-летний химик Федор Бахов и его коллега. Медики предполагают, что пострадавшие получили токсическое отравление. На данный момент сведения проверяются сотрудниками МЧС.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:11

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