В лаборатории “Сколково” произошел разлив брома





Как стало известно СМИ, в одном из лабораторных помещений “Сколково” в Москве произошел разлив брома. В результате инцидента пострадал как минимум один лаборант, который переливал опасную жидкость. Как уточняют источники, госпитализация мужчине после осмотра специалистами не потребовалась.Согласно сведения Telegram-канала “112”, пострадавших было двое, а именно 37-летний химик Федор Бахов и его коллега. Медики предполагают, что пострадавшие получили токсическое отравление. На данный момент сведения проверяются сотрудниками МЧС.