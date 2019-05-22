Анна Брянская всё время проводит на руках у Никиты Федулова





Зрители нашумевшей телестройки «Дом-2» в последнее время активно обсуждают поведение Анны Брянской, которая всё время проводит на руках у нового возлюбленного Никиты Федулова. Участница вылазит на молодого человека и заставляет его носить её по периметру, не желая что-либо делать самостоятельно. Фолловеры в социальных сетях считают, что девушка слишком рано пошла на близость с новым проектантом, что нельзя списать на длительное отсутствие интимных отношений, ведь не так давно в её спальне побывали сначала Валерий Блюменкранц, а затем и Мондезир Свет-Амур.Зрители не очень одобряют такое поведение Анны Брянской, считая, что из-за своей распущенности она вряд ли сможет построить на телестройке «Дом-2» действительно серьёзные отношения, которыми мужчина будет дорожить и постарается всячески их сохранить.