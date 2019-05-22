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Анна Брянская всё время проводит на руках у Никиты Федулова

Участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Анна Брянская всё время проводит на руках у нового возлюбленного Никиты Федулова. Девушка в прямом смысле слова руками и ногами обвивает парня, не желая даже передвигаться самостоятельно.
Анна Брянская всё время проводит на руках у Никиты Федулова

Зрители нашумевшей телестройки «Дом-2» в последнее время активно обсуждают поведение Анны Брянской, которая всё время проводит на руках у нового возлюбленного Никиты Федулова. Участница вылазит на молодого человека и заставляет его носить её по периметру, не желая что-либо делать самостоятельно. Фолловеры в социальных сетях считают, что девушка слишком рано пошла на близость с новым проектантом, что нельзя списать на длительное отсутствие интимных отношений, ведь не так давно в её спальне побывали сначала Валерий Блюменкранц, а затем и Мондезир Свет-Амур.
Анна Брянская всё время проводит на руках у Никиты Федулова

Зрители не очень одобряют такое поведение Анны Брянской, считая, что из-за своей распущенности она вряд ли сможет построить на телестройке «Дом-2» действительно серьёзные отношения, которыми мужчина будет дорожить и постарается всячески их сохранить.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:29

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