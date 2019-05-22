Юлю Ефременкову сравнили с надувной куклой
Телеведущую реалити-шоу «Дом-2» Юлию Ефременкову сравнили с надувной куклой. По мнению многочисленных фолловеров, на снимках, на которых телезнаменитость запечатлена с открытым ртом, она очень похожа на куклу для взрослых.
Ни для кого не является секретом, что недавно Ефременкова отказалась от участия в проектном конкурсе «Свадьба на миллион», чем привлекла к своей персоне еще больше внимания. Свое решение ведущая «Дома-2» объяснила довольно просто. По словам Юлии, она хотела проверить свои отношения с новым возлюбленным Мондезиром Свет-Амуром, однако к свадьбе с избранником пока не готова.
Стоит отметить, что тщательное внимание телезрителей телестройки «Дом-2» не всегда может оказаться таким, как того ожидает та или иная звезда реалити. Ефременкова, как оказалось, не стала исключением.
Сейчас в социальных сетях весьма активно обсуждают внешний вид ведущей телепроекта, а если быть точнее, некоторые ее фотографии, на которых она запечатлена с открытым ртом. По мнению фолловеров, Мондезир и поклонники Ефременковой лукавят, когда говорят Юлии о том, что она очень красивая.
В Сети даже появились коллажи, на которых Ефременкову сравнивают с надувной куклой для взрослых. Некоторым читателям подобное сравнение кажется смешным, однако большинство тут же принялись вспоминать «грязное» прошлое ведущей реалити-шоу «Дом-2».
Напомним, что в свое время в Периметре была обнародована шокирующая информация о Юлии. Оказывается, что в прошлом Ефременкова предоставляла эскорт-услуги.
Ни для кого не является секретом, что недавно Ефременкова отказалась от участия в проектном конкурсе «Свадьба на миллион», чем привлекла к своей персоне еще больше внимания. Свое решение ведущая «Дома-2» объяснила довольно просто. По словам Юлии, она хотела проверить свои отношения с новым возлюбленным Мондезиром Свет-Амуром, однако к свадьбе с избранником пока не готова.
Стоит отметить, что тщательное внимание телезрителей телестройки «Дом-2» не всегда может оказаться таким, как того ожидает та или иная звезда реалити. Ефременкова, как оказалось, не стала исключением.
Сейчас в социальных сетях весьма активно обсуждают внешний вид ведущей телепроекта, а если быть точнее, некоторые ее фотографии, на которых она запечатлена с открытым ртом. По мнению фолловеров, Мондезир и поклонники Ефременковой лукавят, когда говорят Юлии о том, что она очень красивая.
В Сети даже появились коллажи, на которых Ефременкову сравнивают с надувной куклой для взрослых. Некоторым читателям подобное сравнение кажется смешным, однако большинство тут же принялись вспоминать «грязное» прошлое ведущей реалити-шоу «Дом-2».
Напомним, что в свое время в Периметре была обнародована шокирующая информация о Юлии. Оказывается, что в прошлом Ефременкова предоставляла эскорт-услуги.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:28