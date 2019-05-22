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В Петербурге мать бросила на произвол судьбы своего 7-месячного сына

Девушка из Красного Села, которое относится к Петербургу, бросила своего 7-месячного сына в доме № 8 по улице Бабушкиной. Младенца случайно обнаружил прохожий, что и спасло жизнь ребенку.
В Петербурге мать бросила на произвол судьбы своего 7-месячного сына

По имеющейся информации, личность матери уже была установлена. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются найти девушку, которой, по предварительным данным, 20 лет. Мальчик сейчас находится в больнице, однако неизвестно, грозит ли ребенку опасность.

По данному факту в полиции было возбужденно уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности». Матери 7-месячного ребенка грозит лишение свободы сроком до одного года, кроме этого, скорее всего, её лишат родительских прав.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:24

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