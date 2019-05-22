В Петербурге мать бросила на произвол судьбы своего 7-месячного сына
Девушка из Красного Села, которое относится к Петербургу, бросила своего 7-месячного сына в доме № 8 по улице Бабушкиной. Младенца случайно обнаружил прохожий, что и спасло жизнь ребенку.
По имеющейся информации, личность матери уже была установлена. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются найти девушку, которой, по предварительным данным, 20 лет. Мальчик сейчас находится в больнице, однако неизвестно, грозит ли ребенку опасность.
По данному факту в полиции было возбужденно уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности». Матери 7-месячного ребенка грозит лишение свободы сроком до одного года, кроме этого, скорее всего, её лишат родительских прав.
По имеющейся информации, личность матери уже была установлена. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются найти девушку, которой, по предварительным данным, 20 лет. Мальчик сейчас находится в больнице, однако неизвестно, грозит ли ребенку опасность.
По данному факту в полиции было возбужденно уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности». Матери 7-месячного ребенка грозит лишение свободы сроком до одного года, кроме этого, скорее всего, её лишат родительских прав.
Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:24