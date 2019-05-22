Максим Фадеев может написать песню для Ольги Бузовой





Появились слухи, согласно которым Максим Фадеев, занимающийся продюссированием группы «Серебро», вскоре напишет для Ольги Бузовой новый хит. Кроме того, фанаты заговорили и о том, что именно поющая ведущая «Дома-2» станет представителем России на конкурсе «Евровидение» в 2020 году. Публика в Сети разделилась на тех, кто поддерживает Бузову в этом, и тех, кто считает, что таким образом России никогда не видать победы в конкурсе.Поддерживающие кандидатуру Ольги Бузовой пользователи считают, что та имеет все шансы на победу, ведь у неё невероятно огромная аудитория поклонников в России и за её пределами, а мнение зрителей конкурса многое значит во время голосования.