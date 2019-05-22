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Максим Фадеев может написать песню для Ольги Бузовой

Известный композитор и продюсер Максим Фадеев может написать песню для Ольги Бузововой, которая станет хитом. Слухи об этом появились на просторах социальной сети Instagram, где также обсуждают возможное участие ведущей «Дома-2» в главном песенном конкурсе «Евровидение» в следующем году.
Максим Фадеев может написать песню для Ольги Бузовой

Появились слухи, согласно которым Максим Фадеев, занимающийся продюссированием группы «Серебро», вскоре напишет для Ольги Бузовой новый хит. Кроме того, фанаты заговорили и о том, что именно поющая ведущая «Дома-2» станет представителем России на конкурсе «Евровидение» в 2020 году. Публика в Сети разделилась на тех, кто поддерживает Бузову в этом, и тех, кто считает, что таким образом России никогда не видать победы в конкурсе.
Максим Фадеев может написать песню для Ольги Бузовой

Поддерживающие кандидатуру Ольги Бузовой пользователи считают, что та имеет все шансы на победу, ведь у неё невероятно огромная аудитория поклонников в России и за её пределами, а мнение зрителей конкурса многое значит во время голосования.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:17

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