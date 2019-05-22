Медики назвали необходимые во время путешествия лекарства
Медики назвали лекарства, которые необходимо взять с собой в путешествие, чтобы иметь средство против самых распространенных недугов в отпуске. Эксперты также учли особенности таможенного контроля, подобрав препараты, которые допускаются к перевозке.
При отсутствии хронических заболеваний, которые требуют специального лечения, необходимо взять целый список препаратов от распространенных недугов. В частности, нужно позаботиться о таблетках для пищеварения, от температуры, аллергии, а также нескольких видах обезболивающего. С собой в отпуск следует брать перевязочный материал, йод, средства от насекомых и от солнечных ожогов.
Эксперты отметили, что не стоит брать с собой лекарства с наркотическими веществами в составе, а также бесполезными окажутся антибиотики. Перед поездкой нужно проконсультироваться с врачом по поводу приема снотворного. Также необходимо ознакомиться с правилами ввоза медикаментов в определенные страны.
При отсутствии хронических заболеваний, которые требуют специального лечения, необходимо взять целый список препаратов от распространенных недугов. В частности, нужно позаботиться о таблетках для пищеварения, от температуры, аллергии, а также нескольких видах обезболивающего. С собой в отпуск следует брать перевязочный материал, йод, средства от насекомых и от солнечных ожогов.
Эксперты отметили, что не стоит брать с собой лекарства с наркотическими веществами в составе, а также бесполезными окажутся антибиотики. Перед поездкой нужно проконсультироваться с врачом по поводу приема снотворного. Также необходимо ознакомиться с правилами ввоза медикаментов в определенные страны.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:56