Медики назвали необходимые во время путешествия лекарства





При отсутствии хронических заболеваний, которые требуют специального лечения, необходимо взять целый список препаратов от распространенных недугов. В частности, нужно позаботиться о таблетках для пищеварения, от температуры, аллергии, а также нескольких видах обезболивающего. С собой в отпуск следует брать перевязочный материал, йод, средства от насекомых и от солнечных ожогов.Эксперты отметили, что не стоит брать с собой лекарства с наркотическими веществами в составе, а также бесполезными окажутся антибиотики. Перед поездкой нужно проконсультироваться с врачом по поводу приема снотворного. Также необходимо ознакомиться с правилами ввоза медикаментов в определенные страны.