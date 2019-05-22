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В Челябинске хирурги собрали череп выпавшей из окна 4-летней девочки

В Челябинске хирургам удалось собрать череп выпавшей из окна второго этажа 4-летней девочки. У ребенка оказались очень серьезные травмы - медики сделали все возможное, чтобы спасти девочке жизнь.

В Челябинске хирурги собрали череп выпавшей из окна 4-летней девочки

Инцидент случился в Снежинске. Ребенок был срочно доставлен в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Специалистам не часто приходилось сталкиваться с аналогичными травмами черепа. По словам Германа Сафронова, являющегося главным детским нейрохирургом минздрава Челябинской области, череп пострадавшей разбился на пять крупных и мелких частей.

Девочку с открытым вдавленным переломом костей свода черепа и неосложненным переломом позвоночника оперировали несколько часов. Эксперты скрепили кости ребенка с помощью специальных пластин, которые со временем исчезнут. Они решили использовать саморассасывающийся крепеж, чтобы не проводить повторное вмешательство по удалению чужеродного материала из головы.

По данным пресс-службы ЧОДКБ, в настоящий момент маленькой пациентке уже лучше – она ходит, играет и готовится к курсу реабилитации. Герман Юрьевич призвал родителей быть очень внимательными и следить за детьми, поскольку травмы головы могут иметь необратимые последствия.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:46

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