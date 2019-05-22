В Челябинске хирурги собрали череп выпавшей из окна 4-летней девочки





Инцидент случился в Снежинске. Ребенок был срочно доставлен в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Специалистам не часто приходилось сталкиваться с аналогичными травмами черепа. По словам Германа Сафронова, являющегося главным детским нейрохирургом минздрава Челябинской области, череп пострадавшей разбился на пять крупных и мелких частей.Девочку с открытым вдавленным переломом костей свода черепа и неосложненным переломом позвоночника оперировали несколько часов. Эксперты скрепили кости ребенка с помощью специальных пластин, которые со временем исчезнут. Они решили использовать саморассасывающийся крепеж, чтобы не проводить повторное вмешательство по удалению чужеродного материала из головы.По данным пресс-службы ЧОДКБ, в настоящий момент маленькой пациентке уже лучше – она ходит, играет и готовится к курсу реабилитации. Герман Юрьевич призвал родителей быть очень внимательными и следить за детьми, поскольку травмы головы могут иметь необратимые последствия.