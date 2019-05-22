Алёна Водонаева заявила, что мужчины изменяют не из-за разницы в возрасте

Алёна Водонаева на днях решила высказать своё мнение по поводу опубликованного Лерой Кудрявцевой поста в Instagram. Со слов выпускницы «Дома-2», мужчины изменяют своим избранницам не из-за большой разницы в возрасте, как, например, у Кудрявцевой, которой уже 48 лет, и её 31-летнего мужа, а по причине трудностей в общении. Именно когда пара больше не может находить общий язык в самых разных вопросах, касающихся не только бытовой жизни, но и других сфер, тогда представители сильной половины человечества ищут это понимание на стороне.Кроме того, Алёна Водонаева добавила, что восхищается своей знаменитой коллегой, ведь именно так должна выглядеть сильная и мудрая женщина, чтобы в любой ситуации оставаться спокойной за своего супруга, вышедшего из дома.