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Алёна Водонаева заявила, что мужчины изменяют не из-за разницы в возрасте

Бывшая звезда скандального проекта «Дом-2» Алёна Водонаева заявила, что мужчины изменяют своим вторым половинкам не из-за большой разницы в возрасте. Со слов ведущей, посматривать на других женщин супруг начинает тогда, когда в паре возникают трудности с общением.
Алёна Водонаева заявила, что мужчины изменяют не из-за разницы в возрасте

Алёна Водонаева на днях решила высказать своё мнение по поводу опубликованного Лерой Кудрявцевой поста в Instagram. Со слов выпускницы «Дома-2», мужчины изменяют своим избранницам не из-за большой разницы в возрасте, как, например, у Кудрявцевой, которой уже 48 лет, и её 31-летнего мужа, а по причине трудностей в общении. Именно когда пара больше не может находить общий язык в самых разных вопросах, касающихся не только бытовой жизни, но и других сфер, тогда представители сильной половины человечества ищут это понимание на стороне.
Алёна Водонаева заявила, что мужчины изменяют не из-за разницы в возрасте

Кроме того, Алёна Водонаева добавила, что восхищается своей знаменитой коллегой, ведь именно так должна выглядеть сильная и мудрая женщина, чтобы в любой ситуации оставаться спокойной за своего супруга, вышедшего из дома.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:52

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