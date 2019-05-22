В Подмосковье обнаружили изрезанные тела мужчины и женщины
В Подмосковье в собственном жилье были обнаружены тела мужчины и женщины, которые проживали вместе. На трупах имеются колото-резанные ранения.
Происшествие произошло в одной из квартир поселка Цюрупы Воскресенского района Московской области. Тела погибших были обнаружены вечером 21 мая. По предварительной информации, пара погибла в результате насильственных действий, поскольку на телах имеются следы колото-резанных ран в области груди и шеи. Тела покойных были направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин и времени смерти. Полиция проводит все необходимые оперативно-розыскные мероприятий для установления обстоятельств и лиц, причастных к совершению преступления.
Известно, что погибшие проживали вместе, однако не перебывали в официальном браке. Официальной информации от правоохранительных органов о данном происшествии пока нет.
Происшествие произошло в одной из квартир поселка Цюрупы Воскресенского района Московской области. Тела погибших были обнаружены вечером 21 мая. По предварительной информации, пара погибла в результате насильственных действий, поскольку на телах имеются следы колото-резанных ран в области груди и шеи. Тела покойных были направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин и времени смерти. Полиция проводит все необходимые оперативно-розыскные мероприятий для установления обстоятельств и лиц, причастных к совершению преступления.
Известно, что погибшие проживали вместе, однако не перебывали в официальном браке. Официальной информации от правоохранительных органов о данном происшествии пока нет.
Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:40