В Подмосковье обнаружили изрезанные тела мужчины и женщины





Происшествие произошло в одной из квартир поселка Цюрупы Воскресенского района Московской области. Тела погибших были обнаружены вечером 21 мая. По предварительной информации, пара погибла в результате насильственных действий, поскольку на телах имеются следы колото-резанных ран в области груди и шеи. Тела покойных были направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин и времени смерти. Полиция проводит все необходимые оперативно-розыскные мероприятий для установления обстоятельств и лиц, причастных к совершению преступления.Известно, что погибшие проживали вместе, однако не перебывали в официальном браке. Официальной информации от правоохранительных органов о данном происшествии пока нет.