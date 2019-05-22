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В Подмосковье обнаружили изрезанные тела мужчины и женщины

В Подмосковье в собственном жилье были обнаружены тела мужчины и женщины, которые проживали вместе. На трупах имеются колото-резанные ранения.
В Подмосковье обнаружили изрезанные тела мужчины и женщины

Происшествие произошло в одной из квартир поселка Цюрупы Воскресенского района Московской области. Тела погибших были обнаружены вечером 21 мая. По предварительной информации, пара погибла в результате насильственных действий, поскольку на телах имеются следы колото-резанных ран в области груди и шеи. Тела покойных были направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин и времени смерти. Полиция проводит все необходимые оперативно-розыскные мероприятий для установления обстоятельств и лиц, причастных к совершению преступления.

Известно, что погибшие проживали вместе, однако не перебывали в официальном браке. Официальной информации от правоохранительных органов о данном происшествии пока нет.



 
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Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:40

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