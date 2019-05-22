АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Биотин может фальсифицировать лабораторные результаты
EUR 71.97 USD 64.54
Курс валют на 22.05.2019

В Ярославской области школьный автобус насмерть сбил пешехода

В Ярославской области отмечено ДТП, участником которого стал школьный автобус. В результате наезда под колесами транспорта погиб пешеход.
В Ярославской области школьный автобус насмерть сбил пешехода

Инцидент имел место, по данным источников в ГИБДД, 21 мая около 22:00 в Ростовском районе Ярославля на 215-м километре федеральной трассы М-8. Автобус с детьми сбил человека, который скончался от полученных травм во время госпитализации в больницу. Как сообщают сотрудники пресс-центра УМВД по региону, по неопределенным причинам погибший вышел на проезжую часть. Тем временем 48-летний водитель не заметил мужчину и сбил его на значительной скорости.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего в результате ДТП. Детали произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Фадеев может написать песню для
Оля Рапунцель обвинила Сашу Черно в
В лаборатории “Сколково” произошел
Ученые узнали, в какой стране Европы у
Алёна Водонаева заявила, что мужчины
В Челябинске хирурги собрали череп
В Подмосковье обнаружили изрезанные
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска показала
В Ярославской области школьный автобус
Бренд Xiaomi зарегистрировал новый
В Москве певец Вилли Токарев попал в
Помощницу Элины Быстрицкой Ксению
В России раскрыли цель полетов
Максим Виторган «насмешливо»
В Челябинской области нашли тело
Ученые заявили о невозможности жизни на
Яна Рудковская рассказала о невесте
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia
Ученые установили закономерность между
Ольга Бузова пытается скрыть проблемы с
Галина Юдашкина перестала пользоваться
Жена футболиста Икера Касильяса
KIA приводит тестирование компактного
Ирина Пегова посоветовала фанатам не
Microsoft прекращает сотрудничество с
Муж Ксении Бородиной рекламирует
Samsung готовит к выходу свою вторую
Женщины чаще мужчин умирают от
Татуировка Софи Тернер была спойлером к
Рита Дакота критически высказалась о
Просмотреть все новости