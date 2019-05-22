В Ярославской области школьный автобус насмерть сбил пешехода





Инцидент имел место, по данным источников в ГИБДД, 21 мая около 22:00 в Ростовском районе Ярославля на 215-м километре федеральной трассы М-8. Автобус с детьми сбил человека, который скончался от полученных травм во время госпитализации в больницу. Как сообщают сотрудники пресс-центра УМВД по региону, по неопределенным причинам погибший вышел на проезжую часть. Тем временем 48-летний водитель не заметил мужчину и сбил его на значительной скорости.На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего в результате ДТП. Детали произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.