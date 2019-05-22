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Поклонники Игоря Николаева сравнили его дочь Веронику с маленьким ангелом

Известный российский музыкант Игорь Николаев сейчас вместе с семьей отдыхает в Юрмале. Артист регулярно публикует обновления и в одном из последних разместил снимок со своей дочерью Вероникой, которую поклонники звезды сравнили с маленьким ангелом.
Поклонники Игоря Николаева сравнили его дочь Веронику с маленьким ангелом

Игорь Николаев регулярно выкладывает фотографии со своим ребенком в Instagram и во время текущего отдыха в Юрмале не стал делать исключений. Музыкант активно публикует снимки с 3-летней Вероникой. В одном из последних обновлений артист решил пожелать всем своим подписчикам хорошего дня. «Доброе утро, добрым людям», - пишет прославленный музыкант. Данную публикацию счастливый отец сопроводил совместным снимком с дочерью.

Поклонники Игоря Николаева отмечают, что 3-летняя Вероника растет буквально на глазах, ведь еще совсем недавно она помещалась на одной руке своего отца. Подписчики музыканта сравнили его дочь с маленьким ангелом. Подобную аналогию им навеяла улыбка девочки, способная растрогать любого взрослого человека.

Поклонники пожелали знаменитости и его семье удачного дня и завершения отдыха, а самой Веронике вырасти настоящей красавицей и постоянно радовать родителей только хорошим поведением.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:50

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