Поклонники Игоря Николаева сравнили его дочь Веронику с маленьким ангелом

Игорь Николаев регулярно выкладывает фотографии со своим ребенком в Instagram и во время текущего отдыха в Юрмале не стал делать исключений. Музыкант активно публикует снимки с 3-летней Вероникой. В одном из последних обновлений артист решил пожелать всем своим подписчикам хорошего дня. «Доброе утро, добрым людям», - пишет прославленный музыкант. Данную публикацию счастливый отец сопроводил совместным снимком с дочерью.Поклонники Игоря Николаева отмечают, что 3-летняя Вероника растет буквально на глазах, ведь еще совсем недавно она помещалась на одной руке своего отца. Подписчики музыканта сравнили его дочь с маленьким ангелом. Подобную аналогию им навеяла улыбка девочки, способная растрогать любого взрослого человека.Поклонники пожелали знаменитости и его семье удачного дня и завершения отдыха, а самой Веронике вырасти настоящей красавицей и постоянно радовать родителей только хорошим поведением.