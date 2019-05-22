Звезда «Дома-2» Оксана Ряска показала своего американского избранника

«Спасибо тебе», - написала звезда «Дома-2» под фото.

Несколько месяцев назад Оксана приняла очень серьезное решение – перебраться на постоянное местожительство в Нью-Йорк. Сначала Ряска улетела в США в качестве туриста, однако звезда «Дома-2» не боялась того, что ее будут окружать совершенно незнакомые люди. Чуть позже ей удалось найти в Штатах хорошую работу, а также обзавестись любимым мужчиной, который практически сразу же предложил ей переехать к себе.Считанные часы назад Ряска опубликовала у себя на странице в Instagram фотографию, на которой наконец-таки показала фанатам своего избранника. Стоит отметить, что до сегодняшнего дня Оксана не показывала егофанатам, однако рассказывала, что он тоже является уроженцем России.Выяснилось, что возлюбленного экс-участницы «Дома-2» зовут Сергей и он больше 10 лет назад, так же, как и она сейчас, решил поменять свою жизнь, поэтому переехал из РФ в Соединенные Штаты Америки.К слову, не так давно Оксана призналась подписчикам, что очень боится выходить на работу, ведь в США все куда строже и требовательней. Оказывается, что Ряска очень волнуется не только из-за того, что ей придется много работать, но и потому, что у нее может не остаться времени на себя.