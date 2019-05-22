Ученые: Вскоре наступит очередной ледниковый период
Ученые из Уральского федерального университета провели исследование глобального потепления в мире, которое, несомненно, сменит очередной ледниковый период. Это связано с быстрым таянием ледников и попаданием большого количества пресной воды в океан, что приведет к охлаждению течений и изменению климата на Земле.
Ученые из УрФУ провели исследование глобального потепления и создали модель изменения климата, в которой был принят во внимание ряд факторов, влияющих на изменение погоды на Земле. В компьютерной эмуляции была внесена информация о всех факторах, которые причиняет человек своими действиями. Учитывалось все, от вырубки лесов до увеличения количества парниковых газов в результате использования двигателей внутреннего возгорания. В результате было установлено, что глобальное потепление приведет к таянию ледников на полюсах, из-за чего большое количество пресной и относительно холодной воды попадет в мировой океан. Это в свою очередь приведет к изменению больших теплых течений, таких как Гольфстрим, и вызовет похолодание в районе Гренландии и близлежащих областях.
В результате цепной реакции на всей планете резко упадет температура, что приведет к очередному ледниковому периоду. Истории известно о нескольких периодах значительного похолодания на планете. Один из первых даже покрыл всю поверхность льдами. Компьютерная модель климатической системы Земли, которая была создана в УрФУ, полностью подтвердила такой исход. Однако пока ученым не удалось установить точной даты наступления похолодания, поскольку на это влияет ряд факторов, которые трудно точно предсказать.
Достоверно известно одно - если не уменьшить количество выбросов углекислого газа в атмосферу, то очередной ледниковый период наступит очень быстро.
Ученые из УрФУ провели исследование глобального потепления и создали модель изменения климата, в которой был принят во внимание ряд факторов, влияющих на изменение погоды на Земле. В компьютерной эмуляции была внесена информация о всех факторах, которые причиняет человек своими действиями. Учитывалось все, от вырубки лесов до увеличения количества парниковых газов в результате использования двигателей внутреннего возгорания. В результате было установлено, что глобальное потепление приведет к таянию ледников на полюсах, из-за чего большое количество пресной и относительно холодной воды попадет в мировой океан. Это в свою очередь приведет к изменению больших теплых течений, таких как Гольфстрим, и вызовет похолодание в районе Гренландии и близлежащих областях.
В результате цепной реакции на всей планете резко упадет температура, что приведет к очередному ледниковому периоду. Истории известно о нескольких периодах значительного похолодания на планете. Один из первых даже покрыл всю поверхность льдами. Компьютерная модель климатической системы Земли, которая была создана в УрФУ, полностью подтвердила такой исход. Однако пока ученым не удалось установить точной даты наступления похолодания, поскольку на это влияет ряд факторов, которые трудно точно предсказать.
Достоверно известно одно - если не уменьшить количество выбросов углекислого газа в атмосферу, то очередной ледниковый период наступит очень быстро.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:37