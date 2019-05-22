Ученые назвали главные причины появления чувства усталости





Как показала новая научная работа, проведенная в Университете Аризоны в рамках Исследовательской программы по сну и здоровью, привычка спать подольше негативно отражается на биологических часах человека и на 11% увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты рекомендуют не работать допоздна и следить за режимом сна. В этом могут помочь специальные трекеры или приложения. Одним из главных факторов, вызывающих усталость, считается низкая физическая активность. Тренировки повышают уровни нейротрансмиттеров, которые, увеличивают энергию, провоцируя выброс в кровь серотонина, дофамина, норадреналина.Отсутствие света и свежего воздуха способно ухудшать настроение и снижать количество энергии. Важно выходить на улицу через каждые два часа тем, чей образ жизни сложно назвать активным. Это необходимо для выработки таких гормонов как серотонин и мелатонин. Усталость вызывает также недостаточный уровень витаминов группы В, железа, пристрастие к продуктам, содержащим сахаристые углеводы. Следует пересмотреть свой рацион, заменив пирожные на бобовые, овес.По словам ученых, кофеин, алкоголь и неполноценный сон тесно связаны с появлением усталости. Нередко перечисленные факторы вызывают стресс и депрессию. Люди, страдающие от хронической усталости, больше ощущают себя несчастными и больше подвержены психическим расстройствам, заключили специалисты.