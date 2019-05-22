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Ученые назвали главные причины появления чувства усталости

Ученые рассказали о главных причинах появления такого распространенного чувства, как усталость. Среди названных факторов малоподвижный образ жизни, нарушение режима сна, недостаточные физические нагрузки.

Ученые назвали главные причины появления чувства усталости

Как показала новая научная работа, проведенная в Университете Аризоны в рамках Исследовательской программы по сну и здоровью, привычка спать подольше негативно отражается на биологических часах человека и на 11% увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты рекомендуют не работать допоздна и следить за режимом сна. В этом могут помочь специальные трекеры или приложения. Одним из главных факторов, вызывающих усталость, считается низкая физическая активность. Тренировки повышают уровни нейротрансмиттеров, которые, увеличивают энергию, провоцируя выброс в кровь серотонина, дофамина, норадреналина.
Ученые назвали главные причины появления чувства усталости

Отсутствие света и свежего воздуха способно ухудшать настроение и снижать количество энергии. Важно выходить на улицу через каждые два часа тем, чей образ жизни сложно назвать активным. Это необходимо для выработки таких гормонов как серотонин и мелатонин. Усталость вызывает также недостаточный уровень витаминов группы В, железа, пристрастие к продуктам, содержащим сахаристые углеводы. Следует пересмотреть свой рацион, заменив пирожные на бобовые, овес.

По словам ученых, кофеин, алкоголь и неполноценный сон тесно связаны с появлением усталости. Нередко перечисленные факторы вызывают стресс и депрессию. Люди, страдающие от хронической усталости, больше ощущают себя несчастными и больше подвержены психическим расстройствам, заключили специалисты.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:16

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