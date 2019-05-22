Елизавета Боярская поделилась снимком с прогулки с сыновьями

Артистка накануне гуляла по улицам Санкт-Петербурга с детьми, в частности, с новорожденным малышом, который находился в коляске. Артистка призналась, что сейчас в городе летняя погода, благодаря чему ей не нужно южное море. Боярская назвала этот период порой сочных цветов, акцентировав внимание на своем наряде и сумке. Артистка рассказала поклонникам, где приобрести такие же вещи, как у нее. В комментариях поклонники также заинтересовались фирмой детской коляски, отметив, что хотели бы встретить Боярскую на прогулке в Санкт-Петербурге.Поклонники заметили, что на новом фото известная актриса не отличается от обычной матери, гуляющей по городу с детьми. Фолловеры также отметили, что Елизавета Боярская отлично выглядит.