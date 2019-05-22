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Ученые узнали, в какой стране Европы у мужчин худшая сперма

Ученые провели исследование качества спермы у швейцарских мужчин и установили, что у них она самая худшая в Европе. Лучшие показатели оказались у представителей сильного пола из Испании, Эстонии и Литвы.
Ученые узнали, в какой стране Европы у мужчин худшая сперма

Специалисты Женевского университета провели исследование среди жители Швейцарии. В нем приняли участие 2500 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Все они были зачаты и родились на территории Швейцарии, а также проживают в разных ее районах. Результаты оказались не обнадеживающими. Только у 38% из этих молодых мужчин качество спермы было выше среднего уровня. Их усредненный уровень концентрации сперматозоидов составляет 47 млн на мл спермы. Средние показатели других стран Европы колеблются от 41 до 67 млн на мл.

Швейцарские Ученые отмечают, анализировать эту информацию крайне сложно, так как каждое исследование применяет свою методику, поэтому результаты могут сильно отличаться. Согласно последним данным, схожий уровень качества спермы был замечен в других развитых странах ЕС – Дании, Норвегии и Германии. Тогда как лучшие показатели отмечены у мужчин менее развитых государств – Литвы, Эстонии и Испании.

Качество спермы влияет на удачность зачатия ребенка. Тенденция на снижение содержания сперматозоидов в развитых странах замечена уже давно, но пока ученые не знают, с чем это связано. Кто-то видит проблему в экологии, другие же в достатке и нездоровом образе жизни, а также ожирении.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:00

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