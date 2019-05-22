Максим Виторган «насмешливо» прокомментировал свежий пост Ксении Собчак

«Очень хорошая емкая формулировка, Ксения», - обратился Виторган к Собчак.

Считанные часы назад бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак опубликовала у себя на странице в Instagram новый пост, в котором решила поразмышлять о таких понятиях, как доброта и месть. По словам телезнаменитости, добрым человеком можно назвать только того, кто не умеет осознанно и умышленно делать зло другому человеку. Возмездие, как уверяет Собчак, не может находиться в зоне доброты. Также Ксения указала на то, что месть в злословии или поступках постоянно является проявлением зла.Нужно сказать, что на свежий пост светской львицы одним из первых отреагировал ее избранник Максим Виторган, который заявил, что она для простого народа является настоящим сокровищем.По мнению Максима, главное ежедневно не забывать повторять себе лишь несколько слов – «я не специально», после чего можно «воротить что угодно».Стоит отметить, что «насмешливый» комментарий Виторгана не смог остаться незамеченным. Один за другим пользователи Сети принялись поддерживать высказывания актера, а некоторые даже посоветовали Максиму перестать заходить в профиль Собчак, чтобы не портить себе настроение.