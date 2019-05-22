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Купе-кроссовер Skoda Vision GT дебютирует в июне 2019 года

Кросс-купе Skoda Vision GT готовится к дебюту в июне этого года. Производитель официально назвал место презентации.
Купе-кроссовер Skoda Vision GT дебютирует в июне 2019 года

Купеобразный Skoda Vision GT будет презентован в июне в рамках автошоу, которое пройдет в городе Шэньчжэнь. На данный момент подробности не раскрываются, но согласно графику выхода на рынок новых моделей, ориентированных на массовое производство, удалось узнать о паркетнике с индексом GT. Согласно сведениям, Vision GT служит прототипом серийного Skoda Kamiq GT в кузове кросс-купе, аналогично с уже представленным Kodiaq GT. Эксперты уверены, что новинка может отличаться более покатой крышей, но изменения не коснутся технического оснащения.

Стандартная версия Skoda Kamiq вышла в продажу около года назад. Что до "начинки" паркетника, то предусмотрен "атмосферник" MPI объемом 1,5 литра, способный выдавать 110 л.с. и сочетающийся с 6-ступенчатой АКПП или 5МКПП. Стоимость Kamiq в Китае составляет около 109 тысяч юаней, а эксперты ожидают более высокой цены для нового Skoda Vision GT.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:00

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