В Челябинской области нашли тело пропавшей месяц назад женщины





Как известно, 51-летняя женщина покинула место жительства 22 апреля 2019 года, после чего ни разу не выходила на связь со своими близкими людьми. Родственники написали заявление в полицию о пропаже, после чего были проведены оперативно-розыскные мероприятия. Также к ним были задействованы и волонтеры. К сожалению, установить местонахождение женщины сразу не удалось.Теперь на сайте южноуральского отделения спасательного отряда «Лиза Алерт» была опубликована информация о том, что обнаружено тело пропавшей женщины. Подробностей происшествия пока нет. Также неизвестно, была ли смерть насильственной. Официальной информации от правоохранительных органов на данный момент не поступило.