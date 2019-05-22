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В Челябинской области нашли тело пропавшей месяц назад женщины

Жительница Златоуста 22 апреля вышла из дома, после чего никто её не видел. На днях её тело было обнаружено группой спасательного отряда в челябинской области.
В Челябинской области нашли тело пропавшей месяц назад женщины

Как известно, 51-летняя женщина покинула место жительства 22 апреля 2019 года, после чего ни разу не выходила на связь со своими близкими людьми. Родственники написали заявление в полицию о пропаже, после чего были проведены оперативно-розыскные мероприятия. Также к ним были задействованы и волонтеры. К сожалению, установить местонахождение женщины сразу не удалось.

Теперь на сайте южноуральского отделения спасательного отряда «Лиза Алерт» была опубликована информация о том, что обнаружено тело пропавшей женщины. Подробностей происшествия пока нет. Также неизвестно, была ли смерть насильственной. Официальной информации от правоохранительных органов на данный момент не поступило.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:08

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