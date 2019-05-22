Бренд Xiaomi зарегистрировал новый смартфон Xiaomi Mi 9T





Новинка прошла сертификацию регулятором NBTC в Таиланде, где значится под номером M1903F10G. Девайс, кроме того, получил аналогичный статус в Тайване, Сингапуре и ЕЭК. В линейке Xiaomi Mi 9 уже значатся такие модели, как Mi 9, Mi 9 SE и Mi 9 Transparent Edition. Еще одна версия аппарата под наименованием T может стать преемником модели Mi 8 Pro.Эксперты предполагают, что Xiaomi Mi 9T может также оказаться региональной премиальной версией смартфона с более существенным объемом доступной памяти, прозрачной задней панелью и четвертой основной камерой, о которой ходили слухи до презентации Xiaomi Mi 9. Представители Xiaomi не раскрывают подробностей сертификации нового гаджета, а также не подтверждают факт существования такой новинки.