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Бренд Xiaomi зарегистрировал новый смартфон Xiaomi Mi 9T

Китайский бренд Xiaomi зарегистрировал новый смартфон Mi 9T, который впоследствии окажется преемником Mi 8 Pro. Новая премиальная версия может иметь большой объем памяти и другие интересные решения.
Бренд Xiaomi зарегистрировал новый смартфон Xiaomi Mi 9T

Новинка прошла сертификацию регулятором NBTC в Таиланде, где значится под номером M1903F10G. Девайс, кроме того, получил аналогичный статус в Тайване, Сингапуре и ЕЭК. В линейке Xiaomi Mi 9 уже значатся такие модели, как Mi 9, Mi 9 SE и Mi 9 Transparent Edition. Еще одна версия аппарата под наименованием T может стать преемником модели Mi 8 Pro.

Эксперты предполагают, что Xiaomi Mi 9T может также оказаться региональной премиальной версией смартфона с более существенным объемом доступной памяти, прозрачной задней панелью и четвертой основной камерой, о которой ходили слухи до презентации Xiaomi Mi 9. Представители Xiaomi не раскрывают подробностей сертификации нового гаджета, а также не подтверждают факт существования такой новинки.



 
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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:28

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