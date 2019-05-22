Ольга Бузова пытается скрыть проблемы с кожей под «тоннами» косметики
Новоиспеченная исполнительница Ольга Бузова пытается скрыть от общественности проблемы с кожей под «тоннами» косметики. Именно к таким выводам пришли телезрители реалити-шоу «Дом-2», внимательно пересмотрев вчерашний выпуск проекта.
Вчера, 21 мая, в эфир канала «ТНТ» вышла свежая серия телешоу «Дом-2», после которой в социальных сетях принялись активно обсуждать «ужасное» состояние кожи лица Ольги Бузовой.
На тет-а-тете поющей телеведущей с Анастасией Балинской и Алексеем Кудряшовым Ольгу неожиданно показали крупным планом, из которого стало понятно, что визажистам ежедневно приходится проделывать непростую работу, чтобы скрыть все недостатки кожи телезнаменитости.
Нужно сказать, что по Сети продолжают активно распространяться скрины из недавнего эфира «Дома-2», под которыми недоброжелатели Бузовой ликуют, ведь, по их мнению, теперь никто не сможет назвать Ольгу «красоткой».
Тем не менее, преданные поклонники восходящей певицы поспешили вступиться за свою любимицу, указав на то, что она, по всей видимости, не успела нормально отдохнуть после многочасовой тренировки, поэтому даже макияж не помог ей скрыть усталость.
Также фанаты Бузовой убеждены, что проблемы с кожей у певицы могли появиться только потому, что ей ежедневно приходится наносить на лицо косметику в силу своей профессии.
К слову, Ольга не единожды выкладывала у себя на страничке в Instagram Stories и снимки, на которых показывала себя без макияжа, однако подобных кадров в ее микроблоге еще никогда не появлялось.
Вчера, 21 мая, в эфир канала «ТНТ» вышла свежая серия телешоу «Дом-2», после которой в социальных сетях принялись активно обсуждать «ужасное» состояние кожи лица Ольги Бузовой.
На тет-а-тете поющей телеведущей с Анастасией Балинской и Алексеем Кудряшовым Ольгу неожиданно показали крупным планом, из которого стало понятно, что визажистам ежедневно приходится проделывать непростую работу, чтобы скрыть все недостатки кожи телезнаменитости.
Нужно сказать, что по Сети продолжают активно распространяться скрины из недавнего эфира «Дома-2», под которыми недоброжелатели Бузовой ликуют, ведь, по их мнению, теперь никто не сможет назвать Ольгу «красоткой».
Тем не менее, преданные поклонники восходящей певицы поспешили вступиться за свою любимицу, указав на то, что она, по всей видимости, не успела нормально отдохнуть после многочасовой тренировки, поэтому даже макияж не помог ей скрыть усталость.
Также фанаты Бузовой убеждены, что проблемы с кожей у певицы могли появиться только потому, что ей ежедневно приходится наносить на лицо косметику в силу своей профессии.
К слову, Ольга не единожды выкладывала у себя на страничке в Instagram Stories и снимки, на которых показывала себя без макияжа, однако подобных кадров в ее микроблоге еще никогда не появлялось.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:39