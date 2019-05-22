Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia может получить роскошный салон
Компания Kia занимается подготовкой к выпуску своего нового кроссовера. Модель построена на базе Hyundai Creta и может получить роскошный кожаный салон, «парящую» мультимедийную систему и камеру с обзором на 360 градусов.
Производитель Kia активно готовит выход своего нового кроссовера в Индии, именно на этом рынке состоится дебют автомобиля. Недавно в Сеть попали снимки фотошпионов, сумевших заснять салон ожидаемой новинки. Автомобиль получит «парящую» мультимедийную систему и спортивный руль с планкой. В глаза сразу бросается и роскошный кожаный салон, способный удивить покупателей этого кроссовера. Ранее сообщалось, что новинка также получит камеру с обзором на 360 градусов, беспроводную зарядку и проекционный дисплей.
Все технические характеристики кроссовера от Kia на базе Hyundai Creta держатся в секрете. Многие эксперты предполагали, что аналог может получить подвеску текущего поколения оригинала, но в последнее время появилась другая информация. Модель от Kia будет использовать обновленную базу, на которой разрабатывают новый Hyundai Creta.
Ожидается, что под капотом могут оказать два варианта двигателя по выбору покупателя: 1,5-литровые бензиновый и дизельный. Их мощность пока неизвестна. Также покупателям предложат выбор между 7-ступенчатым МКПП и АКПП.
Пропажи аналога Hyundai Creta от Kia начнутся в Индии 20 июня 2019 года. В Россию данная новинка доедет в 2020-м.
Производитель Kia активно готовит выход своего нового кроссовера в Индии, именно на этом рынке состоится дебют автомобиля. Недавно в Сеть попали снимки фотошпионов, сумевших заснять салон ожидаемой новинки. Автомобиль получит «парящую» мультимедийную систему и спортивный руль с планкой. В глаза сразу бросается и роскошный кожаный салон, способный удивить покупателей этого кроссовера. Ранее сообщалось, что новинка также получит камеру с обзором на 360 градусов, беспроводную зарядку и проекционный дисплей.
Все технические характеристики кроссовера от Kia на базе Hyundai Creta держатся в секрете. Многие эксперты предполагали, что аналог может получить подвеску текущего поколения оригинала, но в последнее время появилась другая информация. Модель от Kia будет использовать обновленную базу, на которой разрабатывают новый Hyundai Creta.
Ожидается, что под капотом могут оказать два варианта двигателя по выбору покупателя: 1,5-литровые бензиновый и дизельный. Их мощность пока неизвестна. Также покупателям предложат выбор между 7-ступенчатым МКПП и АКПП.
Пропажи аналога Hyundai Creta от Kia начнутся в Индии 20 июня 2019 года. В Россию данная новинка доедет в 2020-м.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:47