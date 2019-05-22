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Домашние питомцы в России являются частой причиной незапланированного ремонта

Согласно проведенному опросу Райффайзенбанка, на которые ссылается издание "Лента.ру" почти треть россиян вынуждены проводить незапланированный ремонт из-за действий домашних питомцев. Самый большой ущерб доставляют грызуны.
Домашние питомцы в России являются частой причиной незапланированного ремонта

Социологи провели опрос среди россиян, у которых есть домашние питомцы. Как оказалось почти треть любителей животных (26 процентов) проводили вынужденный ремонт в жилье, который был связан с поведением домашнего любимца. Согласно статистике, самое большое количество проблем доставляют грызуны – 41 процент от общего числа. На втором месте оказались птицы, которые являются виновниками незапланированного ремонта в 36 процентах случаев. Тройку лидеров по повреждению имущества замыкают собаки с 32 процентами случаев.

В 90 процентах случаев замене подлежат обои, однако одним повреждением редко обходится, поэтому в 54 процентах также страдают двери, в 42 процентах - покрытие пола и в 49 процентах - мебель. Самое интересное то, что почти в половине случаев (47 процентов) затраты на ремонт составляют от 100 до 500 тысяч рублей, а 10 процентов и вовсе тратят более полумиллиона рублей для устранения причинённого ущерба.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:38

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