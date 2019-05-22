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Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина совместным появлением на публике опровергли слухи о расставании

Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина впервые появились на публичном мероприятии после слухов о расставании. Пара присутствовала на открытии масштабного фестиваля “Виват, кино России”, проходившего недавно Санкт-Петербурге.
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина совместным появлением на публике опровергли слухи о расставании

Алибасов и Федосеева-Шукшина поженились в прошлом году после многих лет налаживания отношений. Однако в последнее время артисты становятся жертвами слухов, согласно которым, они сыграли свадьбу ради популярности и давно не живут вместе. Звезды решили опровергнуть домыслы и вместе появились на первом дне фестиваля, посвященного кинематографу. Федосеева-Шукшина является президентом форума, но ее участие было под вопросом из-за сведений о болезни. Несмотря на слухи поклонники заметили хорошее настроение и актрисы, которая отказалась отвечать на личные вопросы.

Бари Алибасов признался, что он с супругой собирается отправиться в Финляндию и призвал публику не верить слухам. Во время презентации организаторы призвали обратить внимание на молодоженов, которые поцеловались под крики: “Горько”.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:45

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