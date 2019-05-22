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Помощницу Элины Быстрицкой Ксению Рубцову обвиняют в хищении 38 миллионов рублей актрисы

После смерти Элины Быстрицкой не прошло и месяца, а ее сестра София Шигельман и помощница Ксения Рубцова уже устроили судебные тяжбы за наследство народной артистки СССР. Родственница звезды экранов обвиняет директора сестры в хищении 38 миллионов рублей, так как она имела доступ к финансам покойной.

Помощницу Элины Быстрицкой Ксению Рубцову обвиняют в хищении 38 миллионов рублей актрисы

Ксения Рубцова, в течение 10 лет работающая с Элиной Быстрицкой, подала иск на сестру актрисы, считая, что она позаимствовала и не вернула ей 10 000 долларов. София Авраамовна отрицает данный факт. Она написала в полицию встречное заявления, полагая, что миллионы со счетов знаменитой родственницы пропали не случайно, так как доступ к деньгам был только у бывшего концертного директора Быстрицкой.

По словам подруги актрисы, Ксения Рубцова активно помогала Элине Авраамовне, а ее сестре, живущей в Израиле, постоянно пересылала деньги. В программе «Ты не поверишь!» женщина рассказала, что для Шигельман Рубцова стала «курочкой, несущей золотые яички». Помощница стала близкой подругой Быстрицкой в тот момент, когда она уже не могла работать.
Помощницу Элины Быстрицкой Ксению Рубцову обвиняют в хищении 38 миллионов рублей актрисы

София Шигальман полагает, что экс-директор сестры зарабатывала на ней, предложив уйти из Малого театра и выступать с концертами. Если бы актриса не ушла из театра, то смогла бы прожить дольше, так как ничего важнее «служению Мельпомене» в ее жизни не было, уверена родственница ветерана ВОВ.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:22

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