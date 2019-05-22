Наталья Штурм показала фанатам снимок в обнаженном виде

В настоящее время Наталья Штурм проводит свой отпуск в Болгарии. Даже во время отдыха она не забывает о регулярных тренировках, ведь звезда тщательно следит за своей фигурой. В Москве певица посещает спортзал и радует своих поклонников фотографиями с занятий. На Черноморском побережье она решила практиковать йогу.Для занятий она выбрала живописное место на высокой горе, откуда открывается великолепный вид на море. Наталья Штурм запечатлела для поклонников процесс своей практики. Примечательно, что на первых фотографиях на ней одет купальник, а когда знаменитость переходит к выполнению асан, то остается полностью обнаженной.Поклонники засыпали певицу комплиментами: «Наталья, сколько у вас было фоток в стиле ню, но эти просто волшебные, в них ни грамма пошлости, а наоборот что-то чистое, прозрачное и необыкновенно женственное», «Вот умеете же красиво подать себя без пошлости».