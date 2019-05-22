АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Биотин может фальсифицировать лабораторные результаты
EUR 71.97 USD 64.54
Курс валют на 22.05.2019

Наталья Штурм показала фанатам снимок в обнаженном виде

Наталья Штурм поделилась с подписчиками своим фото во время занятия йогой. Поклонников удивила смелость певицы, которая в 52-летнем возрасте снялась обнаженной.
Наталья Штурм показала фанатам снимок в обнаженном виде

В настоящее время Наталья Штурм проводит свой отпуск в Болгарии. Даже во время отдыха она не забывает о регулярных тренировках, ведь звезда тщательно следит за своей фигурой. В Москве певица посещает спортзал и радует своих поклонников фотографиями с занятий. На Черноморском побережье она решила практиковать йогу.

Для занятий она выбрала живописное место на высокой горе, откуда открывается великолепный вид на море. Наталья Штурм запечатлела для поклонников процесс своей практики. Примечательно, что на первых фотографиях на ней одет купальник, а когда знаменитость переходит к выполнению асан, то остается полностью обнаженной.

Поклонники засыпали певицу комплиментами: «Наталья, сколько у вас было фоток в стиле ню, но эти просто волшебные, в них ни грамма пошлости, а наоборот что-то чистое, прозрачное и необыкновенно женственное», «Вот умеете же красиво подать себя без пошлости».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники Игоря Николаева сравнили его
«Охотник за багами» нашел в Windows 10
Юрий Лоза заявил, что песни Ольги
Ученые: Вскоре наступит очередной
Брэд Питт и Анджелина Джоли после
В Петербурге мать бросила на произвол
Ученые назвали главные причины
Елизавета Боярская поделилась снимком с
Купе-кроссовер Skoda Vision GT
В РАН рассказали о задачах российского
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина
Домашние питомцы в России являются
Александр Гобозов не заметил, как
Ирина Пинчук высмеяла роман Валерия
Наталья Штурм показала фанатам снимок в
Анна Брянская всё время проводит на
Юлю Ефременкову сравнили с надувной
В Ставрополе водитель сбила
Максим Фадеев может написать песню для
Оля Рапунцель обвинила Сашу Черно в
В лаборатории “Сколково” произошел
Ученые узнали, в какой стране Европы у
Алёна Водонаева заявила, что мужчины
В Челябинске хирурги собрали череп
В Подмосковье обнаружили изрезанные
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска показала
В Ярославской области школьный автобус
Бренд Xiaomi зарегистрировал новый
В Москве певец Вилли Токарев попал в
Помощницу Элины Быстрицкой Ксению
Просмотреть все новости