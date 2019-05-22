Муж Ксении Бородиной рекламирует отбеливатель для зубов и муравьиную ферму

«Мы, конечно, сначала сопротивлялись, а теперь все вместе наблюдаем за муравьиной жизнью», - заявил бизнесмен.





Ни для кого не является секретом, что в последние полгода Омаров начал куда активней пользоваться социальными сетями. Каждый день Курбан выкладывает у себя на странице в Instagram свежие фотографии, видеоролики и Stories, часть из которых оказывается рекламной.Считанные часы назад супруг Бородиной разместил в личном микроблоге несколько коротких видеороликов, на которых принялся рекламировать отбеливатель для зубов, а также муравьиную ферму.По словам Омарова, сейчас каждый может позволить себе отбеливание зубов, поэтому он решил посоветовать поклонникам специальные полоски, которые через полчаса делают улыбку более сверкающей.Также Курбан поспешил продемонстрировать подписчикам муравьиную ферму, которой они обзавелись не так давно. Оказывается, что сначала Бородина и Омаров категорически отказывались приобретать подобных «домашних питомцев», однако наследникам удалось переубедить родителей.Нужно сказать, что мужа Бородиной раскритиковали за подобную рекламу. По словам фолловеров, Курбану следует прекратить зарабатывать подобным способом, чтобы окончательно не разочаровать своих фанатов.