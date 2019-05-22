АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Биотин может фальсифицировать лабораторные результаты
EUR 71.97 USD 64.54
Курс валют на 22.05.2019

Муж Ксении Бородиной рекламирует отбеливатель для зубов и муравьиную ферму

Возлюбленный телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной – бизнесмен Курбан Омаров, рекламирует отбеливатель для зубов и муравьиную ферму. По мнению многочисленных пользователей Сети, предприниматель хоть как-то пытается пополнить семейный бюджет.

Муж Ксении Бородиной рекламирует отбеливатель для зубов и муравьиную ферму

Ни для кого не является секретом, что в последние полгода Омаров начал куда активней пользоваться социальными сетями. Каждый день Курбан выкладывает у себя на странице в Instagram свежие фотографии, видеоролики и Stories, часть из которых оказывается рекламной.

Считанные часы назад супруг Бородиной разместил в личном микроблоге несколько коротких видеороликов, на которых принялся рекламировать отбеливатель для зубов, а также муравьиную ферму.

По словам Омарова, сейчас каждый может позволить себе отбеливание зубов, поэтому он решил посоветовать поклонникам специальные полоски, которые через полчаса делают улыбку более сверкающей.

Муж Ксении Бородиной рекламирует отбеливатель для зубов и муравьиную ферму

Также Курбан поспешил продемонстрировать подписчикам муравьиную ферму, которой они обзавелись не так давно. Оказывается, что сначала Бородина и Омаров категорически отказывались приобретать подобных «домашних питомцев», однако наследникам удалось переубедить родителей.

«Мы, конечно, сначала сопротивлялись, а теперь все вместе наблюдаем за муравьиной жизнью», - заявил бизнесмен.

Нужно сказать, что мужа Бородиной раскритиковали за подобную рекламу. По словам фолловеров, Курбану следует прекратить зарабатывать подобным способом, чтобы окончательно не разочаровать своих фанатов.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia
Ученые установили закономерность между
Ольга Бузова пытается скрыть проблемы с
Галина Юдашкина перестала пользоваться
Жена футболиста Икера Касильяса
KIA приводит тестирование компактного
Ирина Пегова посоветовала фанатам не
Microsoft прекращает сотрудничество с
Муж Ксении Бородиной рекламирует
Samsung готовит к выходу свою вторую
Женщины чаще мужчин умирают от
Татуировка Софи Тернер была спойлером к
Рита Дакота критически высказалась о
Оля Сударкина вмешалась в конфликт
Смартфон Infinix S4 с тройной основной
В Великобритании молодой любовник
Оля Рапунцель хочет сделать пластику
Исследователи определили образ
Создатели Opera разработали версию
Юлия Пересильд отказалась от роли Аллы
Британский ведущий обвинил Меган Маркл
Пушков отреагировал на идею Зеленского
Ученые: Биотин может фальсифицировать
Microsoft выпустили новое обновление
Внучка Олега Стриженова рассказала о
Ученые обнаружили взаимосвязь между
В Нижнем Тагиле при ДТП пострадал
С возрастом Дмитрий Маликов все больше
Названы главные признаки «умирающих»
Ольга Орлова уверена, что Дима
Просмотреть все новости