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Ученые заявили о невозможности жизни на Земле без Луны

Немецкие ученые выяснили, что без Луны существования жизни на Земле было бы невозможным. Результаты исследования представителей Института планетологии в Мюнстере показывают, что благодаря естественному земному спутнику на планете появилась вода.
Ученые заявили о невозможности жизни на Земле без Луны

Земля предлагает комфортные условия для жизни благодаря наличию воды и Луны, которая стабилизирует вращение. Новое исследование показывает, что спутник удалось сформировать после столкновения протоземли с космическим телом Тейей около 4,4 миллиарда лет назад. Благодаря изотопному анализу молибдена удалось узнать, что данное тело сформировалось на задворках Солнечной системы и доставило огромное количество воды на Землю. Стало известно, что молибден ранних стадий формирования заключен в ядре планеты, а поздних — доступен в мантии.

Такой подход позволяет связать происхождение на Земле воды с процессом образования Луны. Занимающийся изучением планетологии профессор Торстен Кляйне отметил, что без спутника существование жизни на планете оказалось бы под вопросом.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:03

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