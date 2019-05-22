Ученые заявили о невозможности жизни на Земле без Луны





Земля предлагает комфортные условия для жизни благодаря наличию воды и Луны, которая стабилизирует вращение. Новое исследование показывает, что спутник удалось сформировать после столкновения протоземли с космическим телом Тейей около 4,4 миллиарда лет назад. Благодаря изотопному анализу молибдена удалось узнать, что данное тело сформировалось на задворках Солнечной системы и доставило огромное количество воды на Землю. Стало известно, что молибден ранних стадий формирования заключен в ядре планеты, а поздних — доступен в мантии.Такой подход позволяет связать происхождение на Земле воды с процессом образования Луны. Занимающийся изучением планетологии профессор Торстен Кляйне отметил, что без спутника существование жизни на планете оказалось бы под вопросом.