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Ученые установили закономерность между социальным статусом и оценкой своих возможностей

Ученые из университета Вирджинии провели исследование оценочных возможностей людей из разных социальных слоев. В результате было установлено, что люди высокого статуса имеют склонность завышать свои возможности.
Ученые установили закономерность между социальным статусом и оценкой своих возможностей

В ходе исследования было опрошено и изучено более 160 тысяч респондентов, которые относились к разным социальным слоям общества. В результате ученым удалось установить связь между социальным статусом и оценочными способностями человека. Люди, которые находятся в высших слоях, склонны значительно переоценивать свои возможности. Они уверены, что буду работать лучше и больше остальных, несмотря на объективные возможности.

Ученые связывают чрезмерную самоуверенность с отсутствием более серьезных проблем в жизни, с которыми ежедневно связываются обычные люди. Это способствует неспособности объективно оценить ситуацию, что и приводит к завышенным ожиданиям от себя.

Однако эта система действует и наоборот, поскольку люди с нижних слоев общества, наоборот склонны занижать свои возможности. Пока ученые не могут однозначно установить причину этих явлений, но некоторые связывают это с психологическим давлением окружающих, которое в том или ином плане менять восприятие человека.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:41

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