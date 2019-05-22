Ученые установили закономерность между социальным статусом и оценкой своих возможностей





В ходе исследования было опрошено и изучено более 160 тысяч респондентов, которые относились к разным социальным слоям общества. В результате ученым удалось установить связь между социальным статусом и оценочными способностями человека. Люди, которые находятся в высших слоях, склонны значительно переоценивать свои возможности. Они уверены, что буду работать лучше и больше остальных, несмотря на объективные возможности.Ученые связывают чрезмерную самоуверенность с отсутствием более серьезных проблем в жизни, с которыми ежедневно связываются обычные люди. Это способствует неспособности объективно оценить ситуацию, что и приводит к завышенным ожиданиям от себя.Однако эта система действует и наоборот, поскольку люди с нижних слоев общества, наоборот склонны занижать свои возможности. Пока ученые не могут однозначно установить причину этих явлений, но некоторые связывают это с психологическим давлением окружающих, которое в том или ином плане менять восприятие человека.