Рита Дакота критически высказалась о негативном отношении Ксении Бородиной к разводам

«На 1000 тыс. браков 700 разводов... На мой взгляд это прям грустная статистика и как правило инициативу проявляет женщина!» - написала телеведущая реалити-шоу «Дом-2».

«Двоякое ощущение, милая... С одной стороны, вроде все так, как ты говоришь. Но с другой, нет в мире ничего важнее СЧАСТЬЯ!.. Я бы вообще посоветовала разводиться ВСЕМ!» - заявила Дакота.

Вчера Бородина опубликовала у себя на странице в Instagram блог, в котором сообщила подписчикам брачную статистику, которая, по ее мнению, выглядит, как «социальная катастрофа».По словам Ксении, все-таки есть случаи, когда разводиться все же нужно. В пример телезнаменитость привела семьи, где есть люди с пагубными зависимостями. Также Бородина указала на то, что не понимает людей, подающих на развод из-за того, что не желают находить компромиссы.Нужно сказать, что одной из первых на пост ведущей «Дома-2» отреагировала ее подруга Рита Дакота, которая поспешила не согласиться с приятельницей. Артистка заявила, что в разводе нет ничего трагичного, если время, проведенное вместе, принимать с благодарностью, а опыт в отношениях – как подарок.Стоит напомнить, что в прошлом году певица развелась с мужем Владом Соколовским. Причиной разрыва оказались многочисленные измены певца.