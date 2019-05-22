АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Биотин может фальсифицировать лабораторные результаты
EUR 71.97 USD 64.54
Курс валют на 22.05.2019

Рита Дакота критически высказалась о негативном отношении Ксении Бородиной к разводам

Известная российская исполнительница Рита Дакота весьма критически отреагировала на свежий пост своей близкой приятельницы Ксении Бородиной. По словам артистки, она бы, наоборот, всем посоветовала разводиться.

Рита Дакота критически высказалась о негативном отношении Ксении Бородиной к разводам

Вчера Бородина опубликовала у себя на странице в Instagram блог, в котором сообщила подписчикам брачную статистику, которая, по ее мнению, выглядит, как «социальная катастрофа».

«На 1000 тыс. браков 700 разводов... На мой взгляд это прям грустная статистика и как правило инициативу проявляет женщина!» - написала телеведущая реалити-шоу «Дом-2».

По словам Ксении, все-таки есть случаи, когда разводиться все же нужно. В пример телезнаменитость привела семьи, где есть люди с пагубными зависимостями. Также Бородина указала на то, что не понимает людей, подающих на развод из-за того, что не желают находить компромиссы.

Рита Дакота критически высказалась о негативном отношении Ксении Бородиной к разводам

Нужно сказать, что одной из первых на пост ведущей «Дома-2» отреагировала ее подруга Рита Дакота, которая поспешила не согласиться с приятельницей. Артистка заявила, что в разводе нет ничего трагичного, если время, проведенное вместе, принимать с благодарностью, а опыт в отношениях – как подарок.

«Двоякое ощущение, милая... С одной стороны, вроде все так, как ты говоришь. Но с другой, нет в мире ничего важнее СЧАСТЬЯ!.. Я бы вообще посоветовала разводиться ВСЕМ!» - заявила Дакота.

Стоит напомнить, что в прошлом году певица развелась с мужем Владом Соколовским. Причиной разрыва оказались многочисленные измены певца.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia
Ученые установили закономерность между
Ольга Бузова пытается скрыть проблемы с
Галина Юдашкина перестала пользоваться
Жена футболиста Икера Касильяса
KIA приводит тестирование компактного
Ирина Пегова посоветовала фанатам не
Microsoft прекращает сотрудничество с
Муж Ксении Бородиной рекламирует
Samsung готовит к выходу свою вторую
Женщины чаще мужчин умирают от
Татуировка Софи Тернер была спойлером к
Рита Дакота критически высказалась о
Оля Сударкина вмешалась в конфликт
Смартфон Infinix S4 с тройной основной
В Великобритании молодой любовник
Оля Рапунцель хочет сделать пластику
Исследователи определили образ
Создатели Opera разработали версию
Юлия Пересильд отказалась от роли Аллы
Британский ведущий обвинил Меган Маркл
Пушков отреагировал на идею Зеленского
Ученые: Биотин может фальсифицировать
Microsoft выпустили новое обновление
Внучка Олега Стриженова рассказала о
Ученые обнаружили взаимосвязь между
В Нижнем Тагиле при ДТП пострадал
С возрастом Дмитрий Маликов все больше
Названы главные признаки «умирающих»
Ольга Орлова уверена, что Дима
Просмотреть все новости