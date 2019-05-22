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KIA приводит тестирование компактного кроссовера на базе Hyundai Creta

Компания KIA приводит тестирование построенного на базе Hyundai Creta компактного кроссовера к завершению. На шпионских снимках заметны особенности интерьера новинки, которая отличилась роскошным салоном.
KIA приводит тестирование компактного кроссовера на базе Hyundai Creta

На дорожных тестах созданный на базе Hyundai Creta кроссовер участвует в камуфляже, из-за которого не удается до конца определить дизайн. Однако эксперты заметили наличие мультимедийного комплекса с “парящим” тачскрином, обшитым кожей салон и спортивный руль с планкой. Согласно предоставленным данным, в списке оснащения числится беспроводная зарядка для девайсов, проекционный дисплей и камеры видеообзора, охватывающие 360 градусов. На данный момент точные характеристики кроссовера неизвестны, а эксперты ожидают, что новинка будет построена на базе Hyundai Creta нынешней генерации.

Новинка дебютирует на индийском рынке, а ее мощность пока не озвучивается. Эксперты предполагают, что новинку оснастят бензиновыми и дизельными моторами на 1,5 литра с 6-диапазонными КПП. Официальная презентация запланирована на 20 июня 2019 года, а сборка уже налажена на мощностях завода бренда в Индии.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:23

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