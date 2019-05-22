KIA приводит тестирование компактного кроссовера на базе Hyundai Creta





На дорожных тестах созданный на базе Hyundai Creta кроссовер участвует в камуфляже, из-за которого не удается до конца определить дизайн. Однако эксперты заметили наличие мультимедийного комплекса с “парящим” тачскрином, обшитым кожей салон и спортивный руль с планкой. Согласно предоставленным данным, в списке оснащения числится беспроводная зарядка для девайсов, проекционный дисплей и камеры видеообзора, охватывающие 360 градусов. На данный момент точные характеристики кроссовера неизвестны, а эксперты ожидают, что новинка будет построена на базе Hyundai Creta нынешней генерации.Новинка дебютирует на индийском рынке, а ее мощность пока не озвучивается. Эксперты предполагают, что новинку оснастят бензиновыми и дизельными моторами на 1,5 литра с 6-диапазонными КПП. Официальная презентация запланирована на 20 июня 2019 года, а сборка уже налажена на мощностях завода бренда в Индии.