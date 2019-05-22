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Samsung готовит к выходу свою вторую умную колонку Galaxy Home Mini

Компания Samsung еще не успела выпустить первую умную колонку Galaxy Home, но уже активно готовит к выходу вторую, более компактную. Новинка будет меньше второй и предположительно получит название Galaxy Home Mini.
Samsung готовит к выходу свою вторую умную колонку Galaxy Home Mini

Компания Samsung еще летом прошлого года анонсировала выход своей первой умной колонки Galaxy Home. С тех пор прошло уже немало времени, но новинка так и не вышла на рынок. В последнее время появляется все больше информации о ее скором появлении, но сам бренд никак не комментирует подобную перспективу. Несмотря на такие трудности, технологический гигант уже готовит к выходу свою вторую умную колонку.

Источник называет ее Samsung Galaxy Home Mini, но это не окончательное название данной модели. Новинка "засветилась" в одной из баз данных в Сети, однако подробностей о ней известно мало. Она будет меньше представленного варианта и получит более простой дизайн, хотя внешний вид старшей модели нельзя назвать сложным и необычным.

Samsung Galaxy Home Mini получит поддержку технологии Bluetooth 4.2, тогда как обычная Galaxy Home должна иметь более современный вариант – Bluetooth 5.0.

Напомним, дебютная умная колонка южнокорейского бренда должна конкурировать с Apple HomePod и Google Home Max. Samsung Galaxy Home будет иметь голосового помощника Bixby, являющегося основой этой гарнитуры. При этом эксперты считают, что новинка значительно уступает своим конкурентам.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:06

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