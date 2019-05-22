Samsung готовит к выходу свою вторую умную колонку Galaxy Home Mini
Компания Samsung еще не успела выпустить первую умную колонку Galaxy Home, но уже активно готовит к выходу вторую, более компактную. Новинка будет меньше второй и предположительно получит название Galaxy Home Mini.
Компания Samsung еще летом прошлого года анонсировала выход своей первой умной колонки Galaxy Home. С тех пор прошло уже немало времени, но новинка так и не вышла на рынок. В последнее время появляется все больше информации о ее скором появлении, но сам бренд никак не комментирует подобную перспективу. Несмотря на такие трудности, технологический гигант уже готовит к выходу свою вторую умную колонку.
Источник называет ее Samsung Galaxy Home Mini, но это не окончательное название данной модели. Новинка "засветилась" в одной из баз данных в Сети, однако подробностей о ней известно мало. Она будет меньше представленного варианта и получит более простой дизайн, хотя внешний вид старшей модели нельзя назвать сложным и необычным.
Samsung Galaxy Home Mini получит поддержку технологии Bluetooth 4.2, тогда как обычная Galaxy Home должна иметь более современный вариант – Bluetooth 5.0.
Напомним, дебютная умная колонка южнокорейского бренда должна конкурировать с Apple HomePod и Google Home Max. Samsung Galaxy Home будет иметь голосового помощника Bixby, являющегося основой этой гарнитуры. При этом эксперты считают, что новинка значительно уступает своим конкурентам.
Компания Samsung еще летом прошлого года анонсировала выход своей первой умной колонки Galaxy Home. С тех пор прошло уже немало времени, но новинка так и не вышла на рынок. В последнее время появляется все больше информации о ее скором появлении, но сам бренд никак не комментирует подобную перспективу. Несмотря на такие трудности, технологический гигант уже готовит к выходу свою вторую умную колонку.
Источник называет ее Samsung Galaxy Home Mini, но это не окончательное название данной модели. Новинка "засветилась" в одной из баз данных в Сети, однако подробностей о ней известно мало. Она будет меньше представленного варианта и получит более простой дизайн, хотя внешний вид старшей модели нельзя назвать сложным и необычным.
Samsung Galaxy Home Mini получит поддержку технологии Bluetooth 4.2, тогда как обычная Galaxy Home должна иметь более современный вариант – Bluetooth 5.0.
Напомним, дебютная умная колонка южнокорейского бренда должна конкурировать с Apple HomePod и Google Home Max. Samsung Galaxy Home будет иметь голосового помощника Bixby, являющегося основой этой гарнитуры. При этом эксперты считают, что новинка значительно уступает своим конкурентам.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:06