АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Биотин может фальсифицировать лабораторные результаты
EUR 71.97 USD 64.54
Курс валют на 22.05.2019

Галина Юдашкина перестала пользоваться услугами няни из-за свекрови

Галина Юдашкина, воспитывающая двух детей Аркадия и Анатолия вместе с мужем Петром Максаковым, перестала пользоваться услугами няни. Дочь прославленного кутюрье отправилась в отпуск в Израиль с сыновьями, а помогать ей с ними согласилась ее свекровь Екатерина Добрынина.

Галина Юдашкина перестала пользоваться услугами няни из-за свекрови

Большинство знаменитостей отправляясь на курорт с маленькими детьми часто жалуются, что у них не получилось насладиться отдыхом. Некоторые сетуют: даже помощь няни не спасает. Дочь Валентина Юдашкина решила лететь отдыхать без няни, чем вызвала удивление у своих фанатов и друзей. «Я знала, что это будет классная поездка с моими любимыми», - отметила знаменитость в Instagram.

У Галины Юдашкиной очень дружеские отношения со свекровью. Она очень любит своего сына, предпринимателя Максакова, и рада, что он связал свою судьбу с дочерью дизайнера. Екатерина Добрынина с удовольствием проводит время с внуками, а в декабре трогательно поздравила невестку с днем рождения, назвав «чудесным человечком, любящей дочкой, невесткой, женой и мамой».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia
Ученые установили закономерность между
Ольга Бузова пытается скрыть проблемы с
Галина Юдашкина перестала пользоваться
Жена футболиста Икера Касильяса
KIA приводит тестирование компактного
Ирина Пегова посоветовала фанатам не
Microsoft прекращает сотрудничество с
Муж Ксении Бородиной рекламирует
Samsung готовит к выходу свою вторую
Женщины чаще мужчин умирают от
Татуировка Софи Тернер была спойлером к
Рита Дакота критически высказалась о
Оля Сударкина вмешалась в конфликт
Смартфон Infinix S4 с тройной основной
В Великобритании молодой любовник
Оля Рапунцель хочет сделать пластику
Исследователи определили образ
Создатели Opera разработали версию
Юлия Пересильд отказалась от роли Аллы
Британский ведущий обвинил Меган Маркл
Пушков отреагировал на идею Зеленского
Ученые: Биотин может фальсифицировать
Microsoft выпустили новое обновление
Внучка Олега Стриженова рассказала о
Ученые обнаружили взаимосвязь между
В Нижнем Тагиле при ДТП пострадал
С возрастом Дмитрий Маликов все больше
Названы главные признаки «умирающих»
Ольга Орлова уверена, что Дима
Просмотреть все новости