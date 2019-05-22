Галина Юдашкина перестала пользоваться услугами няни из-за свекрови

Большинство знаменитостей отправляясь на курорт с маленькими детьми часто жалуются, что у них не получилось насладиться отдыхом. Некоторые сетуют: даже помощь няни не спасает. Дочь Валентина Юдашкина решила лететь отдыхать без няни, чем вызвала удивление у своих фанатов и друзей. «Я знала, что это будет классная поездка с моими любимыми», - отметила знаменитость в Instagram.У Галины Юдашкиной очень дружеские отношения со свекровью. Она очень любит своего сына, предпринимателя Максакова, и рада, что он связал свою судьбу с дочерью дизайнера. Екатерина Добрынина с удовольствием проводит время с внуками, а в декабре трогательно поздравила невестку с днем рождения, назвав «чудесным человечком, любящей дочкой, невесткой, женой и мамой».