АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Биотин может фальсифицировать лабораторные результаты
EUR 71.97 USD 64.54
Курс валют на 22.05.2019

Жена футболиста Икера Касильяса сообщила об обнаруженном у нее раке

Супруга голкипера команды “Порту” Икера Касильяса заявила о том, что у нее диагностирован рак. Сара Карбонеро откровенно рассказала о своем недуге на собственной странице в сети Instagram.
Жена футболиста Икера Касильяса сообщила об обнаруженном у нее раке

Спортивная журналистка Сара Карбонеро отметила, что ее семья не оправилась после перенесенного Касильясом инфаркта, а уже узнала о страшном диагнозе. Несколько дней назад во время обследования медики выявили у Карбонеро злокачественную опухоль яичника и она уже перенесла операцию по удалению образования. Сроки были ранние, поэтому вмешательство прошло успешно. Однако ей предстоит пройти лечение, к которому она относится со спокойствием и уверенностью в хорошем исходе. Сара Карбонеро верит в поддержку своей семьи, а также профессиональную работу медиков.

В заключении Сара Карбонеро попросила коллег-журналистов проявить уважение в это трудное для ее семьи время. Как известно, журналистка состоит в браке с футболистом с 2009 года и пара воспитывает двух сыновей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Спорт
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia
Ученые установили закономерность между
Ольга Бузова пытается скрыть проблемы с
Галина Юдашкина перестала пользоваться
Жена футболиста Икера Касильяса
KIA приводит тестирование компактного
Ирина Пегова посоветовала фанатам не
Microsoft прекращает сотрудничество с
Муж Ксении Бородиной рекламирует
Samsung готовит к выходу свою вторую
Женщины чаще мужчин умирают от
Татуировка Софи Тернер была спойлером к
Рита Дакота критически высказалась о
Оля Сударкина вмешалась в конфликт
Смартфон Infinix S4 с тройной основной
В Великобритании молодой любовник
Оля Рапунцель хочет сделать пластику
Исследователи определили образ
Создатели Opera разработали версию
Юлия Пересильд отказалась от роли Аллы
Британский ведущий обвинил Меган Маркл
Пушков отреагировал на идею Зеленского
Ученые: Биотин может фальсифицировать
Microsoft выпустили новое обновление
Внучка Олега Стриженова рассказала о
Ученые обнаружили взаимосвязь между
В Нижнем Тагиле при ДТП пострадал
С возрастом Дмитрий Маликов все больше
Названы главные признаки «умирающих»
Ольга Орлова уверена, что Дима
Просмотреть все новости