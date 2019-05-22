Жена футболиста Икера Касильяса сообщила об обнаруженном у нее раке

Спортивная журналистка Сара Карбонеро отметила, что ее семья не оправилась после перенесенного Касильясом инфаркта, а уже узнала о страшном диагнозе. Несколько дней назад во время обследования медики выявили у Карбонеро злокачественную опухоль яичника и она уже перенесла операцию по удалению образования. Сроки были ранние, поэтому вмешательство прошло успешно. Однако ей предстоит пройти лечение, к которому она относится со спокойствием и уверенностью в хорошем исходе. Сара Карбонеро верит в поддержку своей семьи, а также профессиональную работу медиков.В заключении Сара Карбонеро попросила коллег-журналистов проявить уважение в это трудное для ее семьи время. Как известно, журналистка состоит в браке с футболистом с 2009 года и пара воспитывает двух сыновей.