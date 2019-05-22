Оля Сударкина вмешалась в конфликт Ксении Бородиной и Риты Ларченко

«Неужели вы все так считаете, что если женщина родила, то она святая?» - спросила Сударкина.

«Дагестанская женщина, услышь, далеко не каждая женщина примет чужого ребенка, как своего, и далеко не каждая будет прощать похождения своего мужика!» - обратилась Ольга к Ксении.