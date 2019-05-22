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Оля Сударкина вмешалась в конфликт Ксении Бородиной и Риты Ларченко

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Сударкина вмешалась в конфликт Ксении Бородиной и Маргариты Ларченко. По мнению телезнаменитости, избранница Ильи Яббарова не обязана была принимать чужого ребенка.

Оля Сударкина вмешалась в конфликт Ксении Бородиной и Риты Ларченко

Пока покинувшая телестроойку Ларченко продолжает разоблачать героев «Дома-2» и место, в котором прожила практически год, Бородина решила долго не церемониться с бывшей подопечной. Известно, что несколько дней назад Ксения опубликовала у себя на странице в Instagram гневный пост, который посвятила Рите.

Телеведущая не только назвала экс-участницу «Дома-2» неблагодарной, но и заявила, что именно она была тем камнем преткновения, который помешал Яббарову и Савкиной воссоединиться. К слову, спустя несколько часов после блога Бородиной, Ларченко записала ролик, в котором заявила, что ей абсолютно все равно на то, что у себя в микроблоге пишет Ксения.

И вот на днях вмешаться в конфликт Бородиной и Ларченко решила Сударкина, которая разместила в своем профиле пост, где обратилась к ведущей «Дома-2». По словам Ольги, после просмотра видео, которое выложила у себя на странице Ксения, у нее возник один вопрос.

Оля Сударкина вмешалась в конфликт Ксении Бородиной и Риты Ларченко

«Неужели вы все так считаете, что если женщина родила, то она святая?» - спросила Сударкина.

Также Ольга указала на то, что каждая нормальная женщина будет думать в первую очередь о своей семье, а не о чужом ребенке.

«Дагестанская женщина, услышь, далеко не каждая женщина примет чужого ребенка, как своего, и далеко не каждая будет прощать похождения своего мужика!» - обратилась Ольга к Ксении.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:47

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