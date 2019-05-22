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Ирина Пегова посоветовала фанатам не бояться монотонности и употреблять больше каш

Ирина Пегова рассказала о том, как следит за своим весом. Она посоветовала подписчикам не бояться монотонности и употреблять больше каш на миндальном и кокосовом молоке на завтрак.
Ирина Пегова посоветовала фанатам не бояться монотонности и употреблять больше каш

Ирина Пегова опровергла слухи о том, что она худеет с помощью специальных чаев или таблеток. Об этом она написала на своей странице в Instagram. Чтобы удовлетворить интерес подписчиков, актриса рассказала о том, как ей удается поддерживать фигуру в форме.

Прежде всего артистка отметила, что занимается спортом в парке или в фитнес-клубе. Также большое внимание она уделяет своему рациону. Бывает, что у Ирины Пеговой нет возможности готовить, тогда она пользуется доставкой еды на дом. Она порекомендовала своим подписчикам сервис, которым пользуется сама, где сотрудники рассчитывают калории в каждом блюде. Актриса отмечает, что ей нравится их разнообразное меню. Она рекомендует сырники, различные каши на кокосовом и миндальном молоке.

Подписчики оценили рекомендации актрисы: «Какая вы умница. Вам нельзя не верить. Молодец, что опровергли все глупые слухи о Вас. И не старайтесь худеть. Вы в отличной форме! Так держать», «Да это точно. Главное - правильное питание и в рационе витамины».



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:18

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