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Смартфон Infinix S4 с тройной основной камерой получит ценник $130

Компания Infinix заявила о выходе своего смартфона Infinix S4 в Индии. Устройство получит 8-ядерный процессор, тройную основную и 32-мегапиксельную фронтальную камеры, а также 6,21-дюймовый экран, ценник новинки составит 130 долларов.
Смартфон Infinix S4 с тройной основной камерой получит ценник $130

Бренд Infinix, принадлежащий китайской компании Transsion, презентовал свой новый смартфон для рынка Индии – Infinix S4. Устройство получит 6,21-дюймовый экран с каплевидным вырезом для фронтальной камеры, он занимает почти 89% передней панели. Разрешение дисплея составит 1520x720 пикселей. В основе смартфона находится 8-ядерный процессор MediaTek Helio P22, чья тактовая частота достигает 2 ГГц. Новинка получит 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти.

Главной особенностью бюджетного Infinix S4 является тройная основная камера. Ее кристаллы получат разрешение 13, 8 и 2 МП. Учитывая подобные характеристики основной камеры экспертов сильно удивляет фронтальная, она получит 32 МП. Последняя также поддерживает технологию ИИ для корректирования автопортретов в реальном времени.

Новый смартфон получит два разъема для SIM-карт и отдельный для microSD. Новинка поддерживает 4G, Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС и Wi-Fi. Устройство также располагает портами на 3,5 мм и Micro-USB. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч. Infinix S4 имеет защитную глянцевую заднюю панель со сканером отпечатков пальцев. Продажи и Индии стартуют 28 мая, цена новинки – 130 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:41

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