Татуировка Софи Тернер была спойлером к финалу «Игры престолов»

На это намекнула сама Софи Тернер на своей странице в Instagram. Там актриса выложила смешной снимок со съемок финальной серии 8 сезона и написала: «The pack survives («Стая выживет»)». На фотографии изображены Санса, Бран и Арья Старк. Подписчики актрисы сразу вспомнили другую публикацию, еще летом 2018 года Лорен Уинзер выложила в своем Instagram-аккаунте снимок руки Софи Тернер с изображением лютоволка, знака дома Старков. На ней также фигурировала надпись: «The pack survives».Уже тогда поклонники актрисы заподозрили неладное, но она приложила усилия, чтобы убедить их в обратном. Софи Тернер заявила, что данная цитата просто пришлась ей по душе. Тогда звезда попросила фанатов не искать в этой татуировке глубокого смыла.Все изменилось после выхода финальной серии 8 сезона, в которой все три наследника Эддарда Старка выжили. Зная это, Софи Тернер и разместила свой пост со смешным снимок, намекая фанатам, что она признается в своем обмане.Напомним, финал «Игры престолов» понравился далеко не всем фанатам. Даже некоторые звезды российского шоу-бизнеса высказали свое недовольство. Максим Галкин заявил, что это был его любимый сериал и теперь он не знает, куда ему жаловаться.