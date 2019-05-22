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Татуировка Софи Тернер была спойлером к финалу «Игры престолов»

Актриса Софи Тернер, сыгравшая в «Игре престолов» Сансу Старк, еще летом 2018 года сделала себе примечательную татуировку. Спустя почти год стало понятно, что она являлась прямым спойлером к финалу сериала.
Татуировка Софи Тернер была спойлером к финалу «Игры престолов»

На это намекнула сама Софи Тернер на своей странице в Instagram. Там актриса выложила смешной снимок со съемок финальной серии 8 сезона и написала: «The pack survives («Стая выживет»)». На фотографии изображены Санса, Бран и Арья Старк. Подписчики актрисы сразу вспомнили другую публикацию, еще летом 2018 года Лорен Уинзер выложила в своем Instagram-аккаунте снимок руки Софи Тернер с изображением лютоволка, знака дома Старков. На ней также фигурировала надпись: «The pack survives».

Уже тогда поклонники актрисы заподозрили неладное, но она приложила усилия, чтобы убедить их в обратном. Софи Тернер заявила, что данная цитата просто пришлась ей по душе. Тогда звезда попросила фанатов не искать в этой татуировке глубокого смыла.

Все изменилось после выхода финальной серии 8 сезона, в которой все три наследника Эддарда Старка выжили. Зная это, Софи Тернер и разместила свой пост со смешным снимок, намекая фанатам, что она признается в своем обмане.

Напомним, финал «Игры престолов» понравился далеко не всем фанатам. Даже некоторые звезды российского шоу-бизнеса высказали свое недовольство. Максим Галкин заявил, что это был его любимый сериал и теперь он не знает, куда ему жаловаться.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:52

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