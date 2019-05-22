В Великобритании молодой любовник имитировал присутствие Бога для получения наследства от пожилой возлюбленной





Молодой человек долгое время добивался внимания пожилой женщины. Он писал ей любовные послания, признавался в любви и хотел на ней жениться. Когда ловелас понял, что его поступки не приносят желаемого результата, он начал писать божественные послания на зеркалах в доме пенсионерки. Суть этих меседжов сводилась к тому, что Бог настойчиво просил пенсионерку довериться молодому человеку и помочь ему в решении всех проблем.Учитывая то, что женщина была очень верующим человеком, она всерьез начала воспринимать послания. В результате пенсионерка все же завещала свой дом любовнику и всячески помогала ему финансово. Однако через время она изменила свое решение. Пожилая женщина решила, что молодой человек хочет её отравить, поскольку он уже получил желаемое.В итоге пенсионерка все же умерла естественной смертью, не оставив ему ничего. Все же правоохранители заинтересовались молодым человеком, поскольку это не первый подобный случай. Сейчас его арестовали по подозрению в мошенничестве, поскольку на его телефоне были обнаружены фотографии тех божественных посланий. Кроме этого, полицейские подозревают его в смерти пожилого профессора, который погиб на 69 году жизни. Аферист признался, что ранее жил с этим мужчиной и обманывал его, однако он категорически отрицает обвинения в убийстве.Чем закончилась эта история, пока неизвестно. Также нет информации, будет ли привлечен аферист к уголовной ответственности, и имел ли он какое-либо причастие к смерти пожилой женщины.