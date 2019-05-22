В Великобритании молодой любовник имитировал присутствие Бога для получения наследства от пожилой возлюбленной
В Великобритании 28-летний молодой человек писал на зеркалах своей 83-летней возлюбленной божественные послания, чтобы получить её имущество в наследство. Эти действия чуть не свели с ума верующую пожилую женщину.
Молодой человек долгое время добивался внимания пожилой женщины. Он писал ей любовные послания, признавался в любви и хотел на ней жениться. Когда ловелас понял, что его поступки не приносят желаемого результата, он начал писать божественные послания на зеркалах в доме пенсионерки. Суть этих меседжов сводилась к тому, что Бог настойчиво просил пенсионерку довериться молодому человеку и помочь ему в решении всех проблем.
Учитывая то, что женщина была очень верующим человеком, она всерьез начала воспринимать послания. В результате пенсионерка все же завещала свой дом любовнику и всячески помогала ему финансово. Однако через время она изменила свое решение. Пожилая женщина решила, что молодой человек хочет её отравить, поскольку он уже получил желаемое.
В итоге пенсионерка все же умерла естественной смертью, не оставив ему ничего. Все же правоохранители заинтересовались молодым человеком, поскольку это не первый подобный случай. Сейчас его арестовали по подозрению в мошенничестве, поскольку на его телефоне были обнаружены фотографии тех божественных посланий. Кроме этого, полицейские подозревают его в смерти пожилого профессора, который погиб на 69 году жизни. Аферист признался, что ранее жил с этим мужчиной и обманывал его, однако он категорически отрицает обвинения в убийстве.
Чем закончилась эта история, пока неизвестно. Также нет информации, будет ли привлечен аферист к уголовной ответственности, и имел ли он какое-либо причастие к смерти пожилой женщины.
Молодой человек долгое время добивался внимания пожилой женщины. Он писал ей любовные послания, признавался в любви и хотел на ней жениться. Когда ловелас понял, что его поступки не приносят желаемого результата, он начал писать божественные послания на зеркалах в доме пенсионерки. Суть этих меседжов сводилась к тому, что Бог настойчиво просил пенсионерку довериться молодому человеку и помочь ему в решении всех проблем.
Учитывая то, что женщина была очень верующим человеком, она всерьез начала воспринимать послания. В результате пенсионерка все же завещала свой дом любовнику и всячески помогала ему финансово. Однако через время она изменила свое решение. Пожилая женщина решила, что молодой человек хочет её отравить, поскольку он уже получил желаемое.
В итоге пенсионерка все же умерла естественной смертью, не оставив ему ничего. Все же правоохранители заинтересовались молодым человеком, поскольку это не первый подобный случай. Сейчас его арестовали по подозрению в мошенничестве, поскольку на его телефоне были обнаружены фотографии тех божественных посланий. Кроме этого, полицейские подозревают его в смерти пожилого профессора, который погиб на 69 году жизни. Аферист признался, что ранее жил с этим мужчиной и обманывал его, однако он категорически отрицает обвинения в убийстве.
Чем закончилась эта история, пока неизвестно. Также нет информации, будет ли привлечен аферист к уголовной ответственности, и имел ли он какое-либо причастие к смерти пожилой женщины.
В мире
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:35