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В Великобритании молодой любовник имитировал присутствие Бога для получения наследства от пожилой возлюбленной

В Великобритании 28-летний молодой человек писал на зеркалах своей 83-летней возлюбленной божественные послания, чтобы получить её имущество в наследство. Эти действия чуть не свели с ума верующую пожилую женщину.
В Великобритании молодой любовник имитировал присутствие Бога для получения наследства от пожилой возлюбленной

Молодой человек долгое время добивался внимания пожилой женщины. Он писал ей любовные послания, признавался в любви и хотел на ней жениться. Когда ловелас понял, что его поступки не приносят желаемого результата, он начал писать божественные послания на зеркалах в доме пенсионерки. Суть этих меседжов сводилась к тому, что Бог настойчиво просил пенсионерку довериться молодому человеку и помочь ему в решении всех проблем.

Учитывая то, что женщина была очень верующим человеком, она всерьез начала воспринимать послания. В результате пенсионерка все же завещала свой дом любовнику и всячески помогала ему финансово. Однако через время она изменила свое решение. Пожилая женщина решила, что молодой человек хочет её отравить, поскольку он уже получил желаемое.

В итоге пенсионерка все же умерла естественной смертью, не оставив ему ничего. Все же правоохранители заинтересовались молодым человеком, поскольку это не первый подобный случай. Сейчас его арестовали по подозрению в мошенничестве, поскольку на его телефоне были обнаружены фотографии тех божественных посланий. Кроме этого, полицейские подозревают его в смерти пожилого профессора, который погиб на 69 году жизни. Аферист признался, что ранее жил с этим мужчиной и обманывал его, однако он категорически отрицает обвинения в убийстве.

Чем закончилась эта история, пока неизвестно. Также нет информации, будет ли привлечен аферист к уголовной ответственности, и имел ли он какое-либо причастие к смерти пожилой женщины.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:35

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