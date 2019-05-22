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Исследователи определили образ идеального соседа для россиян

Исследователи провели опрос относительно желания россиян жить по соседству с определенной группой людей. Они составили рейтинг тех, с кем рядом желают проживать граждане России.
Исследователи определили образ идеального соседа для россиян

Респонденты отвечали, что предпочтительнее для них было бы соседство с матерью-одиночкой с ребенком, пожилым пенсионером или семьей с инвалидом. Менее желательно для них было бы проживать рядом с иностранцами, людьми другой сексуальной ориентации и вероисповедания. Однако все опрошенные отметили, что все рано бы старались ужиться, не смотря на какие-либо отличия, а трудности в общении с соседями большинство испытывает только по бытовым причинам.

Большую толерантность к людям других национальностей демонстрировали молодые люди 18-24 лет. В основном неприязнь демонстрируют к вьетнамцам и китайцам, чуть менее как соседи респондентов раздражают кавказцы и азиаты. Ученые связывают это с тем, что доля негативной информации об этих группах населения в СМИ снизилась.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:28

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