Исследователи определили образ идеального соседа для россиян





Респонденты отвечали, что предпочтительнее для них было бы соседство с матерью-одиночкой с ребенком, пожилым пенсионером или семьей с инвалидом. Менее желательно для них было бы проживать рядом с иностранцами, людьми другой сексуальной ориентации и вероисповедания. Однако все опрошенные отметили, что все рано бы старались ужиться, не смотря на какие-либо отличия, а трудности в общении с соседями большинство испытывает только по бытовым причинам.Большую толерантность к людям других национальностей демонстрировали молодые люди 18-24 лет. В основном неприязнь демонстрируют к вьетнамцам и китайцам, чуть менее как соседи респондентов раздражают кавказцы и азиаты. Ученые связывают это с тем, что доля негативной информации об этих группах населения в СМИ снизилась.