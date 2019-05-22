Юлия Пересильд отказалась от роли Аллы Пугачевой в фильме «Кураж» из-за неправдоподобного сценария
Популярная российская актриса театра и кино Юлия Пересильд недавно в интервью рассказала, почему не захотела играть роль Аллы Пугачевой в картине «Кураж». Сценарий показался артистке неправдоподобным, и она отказалась от участия в съемках.
Режиссером фильма «Кураж» стал бывший супруг знаменитой певицы Александр Стефанович. Когда Юлия Пересильд прочитала сценарий, то очень удивилась. Она не верит, что кто-то из окружения Примадонны, включая ее мужей, близких мог сделать ее звездой. Алла Борисовна всего добилась сама, считает актриса. Пересильд не согласилась на роль, так как играть «придуманную легенду» она не смогла бы. Актриса посчитала это нечестным и решила не идти против совести.
По мнению знаменитости, Алла Пугачева является «невероятной актрисой» и ей непонятно, почему режиссеры не приглашали ее в кино на серьезные, драматические роли.
Режиссером фильма «Кураж» стал бывший супруг знаменитой певицы Александр Стефанович. Когда Юлия Пересильд прочитала сценарий, то очень удивилась. Она не верит, что кто-то из окружения Примадонны, включая ее мужей, близких мог сделать ее звездой. Алла Борисовна всего добилась сама, считает актриса. Пересильд не согласилась на роль, так как играть «придуманную легенду» она не смогла бы. Актриса посчитала это нечестным и решила не идти против совести.
По мнению знаменитости, Алла Пугачева является «невероятной актрисой» и ей непонятно, почему режиссеры не приглашали ее в кино на серьезные, драматические роли.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:13