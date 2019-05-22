Создатели Opera разработали версию браузера для геймеров
Создатели Opera намерены выпустить версию браузера для геймеров под названием GX. Цветовое оформление программы создано при помощи шкалы RGB, чем могут похвастаться популярные игровые гаджеты.
На данный момент о функционале новинки ничего не известно, а на официальном тизере можно заметить лишь цветовое оформление GX. Согласно планам разработчикам, геймерский браузер будет презентован в ранние сроки. При этом дата релиза не уточняется, но на сайте программы можно оставить заявку с просьбой оповещения о запуске доступа к продукту.
На данный момент оригинальный браузер Opera является одним из самых популярных, а его первую версию выпустили в 1994 году. Согласно результатам исследований, в 2019 году этой программой пользуются 5% пользователей Сети.
На данный момент о функционале новинки ничего не известно, а на официальном тизере можно заметить лишь цветовое оформление GX. Согласно планам разработчикам, геймерский браузер будет презентован в ранние сроки. При этом дата релиза не уточняется, но на сайте программы можно оставить заявку с просьбой оповещения о запуске доступа к продукту.
На данный момент оригинальный браузер Opera является одним из самых популярных, а его первую версию выпустили в 1994 году. Согласно результатам исследований, в 2019 году этой программой пользуются 5% пользователей Сети.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:20