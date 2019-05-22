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В Нижнем Тагиле при ДТП пострадал пятилетний ребенок

В результате ДТП в Нижнем Тагиле пострадал пятилетний ребенок. Как отметили в пресс-ведомстве регионального отделения ГИБДД, инцидент зафиксирован около железнодорожного вокзала.
В Нижнем Тагиле при ДТП пострадал пятилетний ребенок

Автоавария произошла на проспекте Ленина 21 мая около 19:30 неподалеку от ЖД. Предполагается, что со стороны Садовой улицы по направлению к проспекту Ленина двигался Ford Focus под управлением 25-летней автоледи. В развороте влево транспорт зацепил LADA Kalina с 29-летним водителем, который осуществлял движение в попутном направлении. Женщина отметила, что убедилась в безопасности маневра, использовав для этого зеркало заднего вида.

Пассажиром пострадавшего авто стал пятилетний ребенок, который разместился в детском кресле сзади. Во время осмотра прибывшие на вызов медики выявили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ссадину века. Родители отказались от госпитализации, а на данный момент расследованием инцидента занимаются правоохранители.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:31

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