В Нижнем Тагиле при ДТП пострадал пятилетний ребенок





Автоавария произошла на проспекте Ленина 21 мая около 19:30 неподалеку от ЖД. Предполагается, что со стороны Садовой улицы по направлению к проспекту Ленина двигался Ford Focus под управлением 25-летней автоледи. В развороте влево транспорт зацепил LADA Kalina с 29-летним водителем, который осуществлял движение в попутном направлении. Женщина отметила, что убедилась в безопасности маневра, использовав для этого зеркало заднего вида.Пассажиром пострадавшего авто стал пятилетний ребенок, который разместился в детском кресле сзади. Во время осмотра прибывшие на вызов медики выявили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ссадину века. Родители отказались от госпитализации, а на данный момент расследованием инцидента занимаются правоохранители.