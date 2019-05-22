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Женщины чаще мужчин умирают от остановки сердца

Женщины, у которых сердце остановилось вне больничных условий, реже реанимированы посторонними людьми и чаще умирают, нежели представители сильного пола. В этом уверены голландские ученые.
Женщины чаще мужчин умирают от остановки сердца

В этом случае важно принять во внимание то, что люди не признавали, что у чувствовавших себя плохо женщин произошла остановка сердца, что приводило к вызову скорой помощи и реанимации. Проводившая исследование группа научных сотрудников Амстердамского университета изучила данные попыток реанимировать потерпевших в 2006-2012 годах в одной из областей Голландии. В итоге они выявили 5700 моментов с амбулаторной остановкой сердечной мышцы, 28% из которых произошли у женщин.

Представительницы слабого пола реже чем мужчины был реанимированы со стороны чужих лиц 68% против 73%. Они были менее подвержены выживанию от поступления до выписки, а выживаемость от момента прекращения работы сердца до попадания в больницу являлась тоже незначительной - 34% против 37%. Можно отметить, что возможность выживших женщин выписаться из клиники была в два раза меньше, чем у парней - 12,5% против 20%. Ученые объяснили это малым уровнем шокирующего начального ритма у представительниц прекрасного пола 33%, тогда как у мужчин этот показатель равен 52%.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:00

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