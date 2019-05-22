Microsoft выпустили новое обновление для Windows 10





Майское обновление операционной системы Windows 10 версии 1903 вышло немного позже, поскольку разработчики тестировали все функции. В новом патче кроме устранения некоторых ошибок и недочетов добавлена новая светлая тема оформления. Также после обновления устройство сможет поддерживать японские смайлики Kaomoji и раздельный поиск, который можно проводить с помощью голосового помощника Cortana.Разработчики Microsoft на протяжении месяца проводили тестирование нового патча, чтобы избежать повторения ситуации с октябрьским обновлением, которое имело ряд недочетов. Пользователи надеются, что подобная ситуация больше не повторится.