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Microsoft выпустили новое обновление для Windows 10

Компания Microsoft выпустила новое обновление для операционной системы Windows 10, которое уже доступно для всех пользователей. В новом патче не только устранены ошибки, но и добавлены новые функции.
Microsoft выпустили новое обновление для Windows 10

Майское обновление операционной системы Windows 10 версии 1903 вышло немного позже, поскольку разработчики тестировали все функции. В новом патче кроме устранения некоторых ошибок и недочетов добавлена новая светлая тема оформления. Также после обновления устройство сможет поддерживать японские смайлики Kaomoji и раздельный поиск, который можно проводить с помощью голосового помощника Cortana.

Разработчики Microsoft на протяжении месяца проводили тестирование нового патча, чтобы избежать повторения ситуации с октябрьским обновлением, которое имело ряд недочетов. Пользователи надеются, что подобная ситуация больше не повторится.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:46

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