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Ученые обнаружили взаимосвязь между чистотой жилища и сексом

Американские ученые выяснили взаимосвязь между уборкой в доме и желанием заняться сексом. В большинстве своем респонденты отвечали, что чистая спальня предрасполагает к интимной близости.
Ученые обнаружили взаимосвязь между чистотой жилища и сексом

В исследовании приняли участие более тысячи американцев. Для большинства опрошенных чистота в доме играет огромную роль. Они рассказали, как влияет уборка жилища на их либидо. Около половины респондентов отметили, что их желание возрастет, если партнер поможет по хозяйству. 60% испытуемых дали утвердительный ответ на вопрос о том, дает ли порядок в спальне нужный настрой. 44% людей отметили, что предпочли бы чистоту в доме вместо секса.

Большое внимание при выборе партнера американцы уделяют порядку в его доме. Если жилище загромождено вещами или царит беспорядок, то 40% опрошенных могут прекратить отношения. Рожденные в начале 2000-х годов вообще меньше занимаются сексом, поскольку общение происходит в основном через соцсети, а вечера они предпочитают проводить за просмотром сериалов и видеоиграми.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:33

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